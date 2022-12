Técnico da Argentina diz que De Paul e Di María estão aptos para enfrentar Holanda

O volante Rodrigo De Paul e o atacante Di María podem reforçar a Argentina diante da Holanda nesta sexta-feira (9), às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium, em Lusail (QA), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Os atletas desfalcaram a Celeste nas oitavas de final contra a Austrália.

Em entrevista coletiva pré-jogo, o técnico Lionel Scaloni afirmou que a dupla está em condições de jogo, mas não cravou De Paul e Di María no time titular contra os holandeses. O treinador da Argentina aproveitou para criticar o vazamento de informações por parte da imprensa.

“De Paul treinou ontem (quarta). Vamos ver no treino de hoje e vamos ver que decisão tomo. Fideo (apelido de Di María) também treinou. Não me atrevo a dizer se um está ou não, porque nunca se sabe. O que sai na imprensa é difícil de controlar. O que eu tento é controlar o que sai para o campo e que estejam bem. Que deem o melhor para a seleção", iniciou.

“A verdade é que sempre depois dos jogos há jogadores que treinam separado. Tomaremos a decisão com base no que queremos planejar o jogo. Isso é o importante”, completou.

O duelo contra a Holanda definirá o adversário de Brasil ou Croácia nas semifinais da Copa do Mundo. O duelo está previsto para a terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília).