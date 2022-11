Onde será a Copa do Mundo de 2026? Torneio terá formato inusitado após o Catar

A Copa do Mundo de 2022, no Catar, será a última no atual formato com 32 países. Assim, as expectativas aumentam sobre o próximo Mundial, de 2026. Com muitas mudanças, o evento será organizado com três países como sedes da competição: Estados Unidos, México e Canadá.

A mudança, principalmente, porque o novo torneio terá 48 participantes. Deste modo, há necessidade de uma maior estrutura para receber os jogadores e os países, além de mais estádios.

Ao todo, 16 cidades receberão os jogos: duas do Canadá, três no México e 11 nos EUA. A Copa de 2022, a primeira no Oriente Médio, começou no último domingo (18) e segue até 18 de dezembro.

Sedes da Copa do Mundo de 2026