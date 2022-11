Contas da Argentina: time de Messi pode ser eliminado da Copa do Mundo hoje; veja combinação

A seleção da Argentina sofreu uma virada surpreendentemente na estreia da Copa do Mundo ao perder por 2 a 1 para a Arábia Saudita, na manhã desta terça-feira (22). E a derrota, se tratando de 1ª fase de um mundial com apenas 3 partidas, pode ser fatal, já que a Argentina, estará eliminada se perder pela 2ª rodada, deixando a Copa do Mundo com uma rodada de antecedência.

Legenda: A Albiceleste é uma das favoritas para a Copa e perdeu na estreia Foto: Divulgação / FIFA

A combinação que elimina a Argentina só é possível pelos resultados de abertura do Grupo C. Após a 1ª rodada, a Arábia lidera o Grupo C com 3 pontos, seguida por México e Polônia, que empataram em 0 a 0, deixando a Argentina zerada.

Veja os jogos de hoje

A 2ª rodada do Grupo C reserva dois jogos, ambos no dia 26:

Sábado (26), às 10h no Estádio Cidade da Educação:

Polônia x Arábia Saudita

Sábado (26), às 16h no Estádio Lusail:

Argentina x México

Se perder, adeus!

Pela pontuação, a Albiceleste não pode perder na 2ª rodada. Caso ela seja derrotada pelo México no sábado, estará eliminada, independente do resultado de Polônia e Arábia Saudita. Isso porque, o México ficaria com 4 pontos, enquanto o vencedor entre Polônia e Arábia Saudita não poderia mais ser ultrapassado pela Argentina. Em caso de empate entre Polônia e Arábia, os sauditas já ficariam com 4 pontos.

Assim, Polônia e Argentina na quarta-feira (30), seria apenas um melancólico amistoso para os favoritos hermanos.