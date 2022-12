Camisa da Seleção branca dá azar nas Copas? Entenda a polêmica e a preferência pelo azul

Há uma mística envolta à camisa branca da seleção brasileira. Ela é vista como objeto de ‘azar’. A história vem da época do 'Maracanazo', com a derrota do Brasil para o Uruguai, na final da Copa do Mundo de 1950. No Maracanã lotado, o uniforme marcou a tristeza de atletas e torcedores. A partir daí, o verde e amarelo foram adotados com destaque no uniforme.

Legenda: De camisa clara, o capitão do Brasil, Preguinho. Ao centro, o árbitro Anibal Tejeda. Ao lado dele, Milutin Ivkovic, da Iugoslávia, de camisa escura. O registro é de antes do 1º jogo do Brasil em Copas. Foto: FIFA.com/Bob Thomas/Popperfoto/Getty Images

O modelo na cor branca é utilizado desde a criação do time, em 1914. Mas o mundo ainda se recuperava da tensão pós 2ª Guerra quando o Brasil sediou a Copa e, sob comando do técnico Flávio Costa, foi vice-campeão. A seleção confirmou o favoritismo, elevou as expectativas dos torcedores, mas sofreu revés do time uruguaio. O momento, testemunhado por 170 mil torcedores nas arquibancadas do estádio carioca, foi batizado de Maracanazo.

Por isso, os dirigentes atribuíram à camisa o azar pela falta do título. O estigma já dura mais de 60 anos. Então, o jornal carioca Correio da Manhã abriu votação para eleger o novo uniforme principal do time no torneio de 1954, na Suíça. O gaúcho Aldyr Schlee teve o desenho escolhido. Assim, a combinação verde e amarela passou a ganhar espaço, foi escolhida e usada.

Legenda: Réplica da camisa usada pelo Brasil em 1950. Da coleção do Museu do Futebol. Foto: Da coleção do Museu do Futebol.

No entanto, a quebra da sequência negativa de resultados veio na Copa seguinte, em 1958, na Suécia. Na final, os suecos usaram a cor amarela após sorteio. Então, foi a vez do modelo azul entrar em cena. Descartada a branca na competição, veio então o primeiro título de futebol mais importante da história. Com Pelé, Garrincha, Nilton Santos e tantos outros craques, o Brasil derrotou a Suécia por 5 a 2 e levantou a taça da sexta edição da disputa.

O sucesso sem a vestimenta branca se repetiu no ano seguinte, na Copa de 1962, quando a Canarinho conquistou o bicampeonato no Chile. Então, a “Canarinho” foi eternizada em 1970, no Mundial do México. Ali, o amarelo do uniforme brasileiro ficou marcado na memória do mundo. A exposição virtual A História da Camisa Canarinho: Como o amarelo-ouro passou a vestir o Brasil traz mais detalhes. O espaço foi organizado pelo Museu do Futebol.

A VOLTA DO BRANCO

O Brasil também usou uniforme branco na conquista do Sul-Americano de 1919. A vestimenta traz mangas longas e detalhes azuis. O modelo serviu de inspiração para o traje usado pela seleção na Copa América de 2019. Após o Maracanazo, o branco chegou a ser usado ainda em alguns amistosos, mas voltou a um torneio oficial no torneio continental.

A Canarinho vestiu branco na abertura da competição, no jogo contra a Bolívia. Sediada no Brasil, a equipe venceu a disputa com final realizada também no Maracanã, assim como em 1950. Depois de um empate sem gols com o Paraguai, o país garantiu o título nos pênaltis. A mística se rompe.

O azar carregado pela camisa branca envelheceu na poeira da história, mas sobrevive nos causos de quem carrega na memória as tantas boas histórias da Copa. Um novo enredo tem sido escrito no Mundial do Catar. Já classificado para as oitavas, o Brasil enfrenta Camarões nesta sexta-feira (2). O Diário do Nordeste acompanha o jogo em tempo real.

Legenda: Réplica da camisa usada pelo Brasil em 1930. Da coleção do Museu do Futebol. Foto: Da coleção do Museu do Futebol.

Legenda: O Brasil voltou a usar a camisa branca na Copa América de 2019. Foto: Divulgação/CBF