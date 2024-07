O que fazer na Serra da Ibiapaba? Veja dicas imperdíveis de cachoeiras e trilhas na região

Amantes da natureza e de aventura encontram no Interior do Ceará o cenário perfeito para apreciar paisagens naturais e viver emoções: a Serra da Ibiapaba. Com área de 5,6 mil km², a região está localizada no extremo oeste do Estado e atrai diversos turistas devido ao clima ameno e atrações ecológicas.

A Serra da Ibiapaba é composta por nove cidades. São elas: Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipu, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará. Os picos esverdeados e a extensão territorial criam um cenário que parece ter saído de um quadro impressionista.

Trilhas ecológicas e cachoeiras são alguns dos principais atrativos. Além das belezas naturais, a região possui patrimônios históricos e gastronomia rica influenciada pelos sabores do sertão. A seguir, saiba tudo que você precisa saber antes de ir à Serra da Ibiapaba.

Legenda: Mirantes proporcionam uma vista para as montanhas de tirar o fôlego Foto: Fabiane de Paula

COMO CHEGAR NA SERRA DA IBIAPABA

A Serra da Ibiapaba está localizada a cerca de 350 km de Fortaleza e a duração do trajeto de carro é de aproximadamente 5h30min, a depender da cidade de destino. Há diversas maneiras de chegar na região saindo da capital cearense.

Uma delas é através da BR-222, seguindo até chegar em Tianguá, que é uma das cidades localizadas na base da Serra da Ibiapaba. Depois, é possível seguir para Ubajara ou Viçosa do Ceará, dependendo do destino na serra.

Legenda: Cachoeiras, mirantes e trilhas ecológicas atraem visitantes à Serra da Ibiapaba Foto: Thiago Gadelha

QUANDO IR PARA A SERRA DA IBIAPABA

A temperatura média anual varia entre 20 e 22ºC na Serra da Ibiapaba. Geralmente, junho e julho são os meses mais amenos. Já outubro e novembro se destacam como os mais quentes do ano.

Legenda: As temperaturas mais baixas costumam ser registradas no meio do ano Foto: Divulgação

O QUE FAZER NA SERRA DA IBIAPABA

Na Serra da Ibiapaba, há uma variedade de atividades atrativas que envolvem desde a conexão com a natureza até experiências históricas e culturais.

Confira a seguir as principais atrações turísticas da região.

Parque Nacional de Ubajara

O Parque Nacional de Ubajara é uma Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral e está localizado nos municípios de Ubajara, Tianguá e Frecheirinha. O espaço é aberto à visitação de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, e possui trilhas, mirantes, grutas, cachoeiras e teleférico.

O teleférico, ou bondinho, tem acesso gratuito, com capacidade de 8 pessoas por cabine, por ordem de chegada. O trajeto é de aproximadamente 550 metros.

Legenda: Trilha da Samabaia é uma das opções no Parque Nacional de Ubajara Foto: Fabiane de Paula

O equipamento é utilizado principalmente por turistas que desejam visitar a Gruta de Ubajara. Localizada em uma depressão de 535 metros em relação à Plataforma Superior do Teleférico, a gruta possui 74 metros e é mapeada em 1120 metros de extensão. O acesso ao local é feito pelo bondinho ou trilha. É obrigatório o acompanhamento por condutores durante o passeio.

Legenda: Gruta atrai diversos visitantes até a região Foto: Gentil Barreira

A Cooptur Ubajara, uma cooperativa de guias credenciados, possui as seguintes atrações nos roteiros em Ubajara:

Arvorismo;

Cachoeira do Cafundó;

Cachoeira do Frade;

Cachoeira do Gavião;

Gruta de Ubajara;

Mirante Gameleira;

Olho d'água da Pedreira.

Mais detalhes sobre os passeios estão disponíveis nas redes sociais da cooperativa.

Atrações religiosas

Na região da Serra da Ibiapaba, há diversas construções religiosas que atraem visitantes. Em Viçosa do Ceará, há a Igreja Nossa Senhora das Vitórias, mais conhecida como Igreja do Céu.

A capela foi esculpida pelo italiano Agostinho Odísio Balmes, em 1937, e inaugurada em 14 de agosto de 1938. Um dos acessos para a construção conta com uma escadaria de mais de 300 degraus.

Já em São Benedito, há o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Além do templo principal, o complexo conta com várias capelas auxiliares, como as Capelas do Santíssimo, Capela da Misericórdia, Capela Mãe de Deus, Capela dos Pastorinhos, Sala dos milagres, sete salas para confissão e Capela do Batismo.

Campos de Flores

Chamada de “capital cearense das flores”, a cidade de São Benedito possui campos de rosas, celosias, gérberas, entre outros tipos de floras.

Para quem quer visitar a produção local, uma opção é a sede da Reijers Ceará. O espaço está aberto de segunda a sábado, das 7h às 14h30, e aos domingos, das 8h às 11h. A entrada é gratuita e os visitantes podem conhecer três estufas.

Legenda: Estufas de flores podem ser visitadas em São Benedito Foto: Divulgação

Roteiro de doces, geleias e cachaça

A Serra da Ibiapaba também é conhecida pela produção de diversos alimentos. Quem visita à região, pode ter a oportunidade conhecer de perto as principais produções locais.

Em São Benedito, há o engenho de rapadura de cana de açúcar do Sr. Zé Soares, no Sítio Baixa Grande. Já em Ibiapina tem a linha de produção de Geleia Artesanal Naturi's. Outra opção é a Casa dos Licores em Viçosa, que possui mais de 90 opções de licores artesanais, doces, geleias e petas. A Cooptur Ubajara oferece passeios a todos os locais citados.

E para quem gosta de cachaça há o engenho da Cachaça Nogueira em Viçosa, cuja entra custa R$ 12 por pessoa. As visitas ocorrem de sexta à domingo, das 10h às 17h.

Parques

Para aqueles que buscam atrações para crianças, há parques temáticos e ecológicos na região. O Parque Gênesis, por exemplo, está localizado em Guaraciaba do Norte e possui diversos dinossauros espalhados em sua estrutura. Há ainda tirolesa, balanço gigante, mirantes, cinema, trilhas ecológicas, canoagem e passeio a cavalo. A entrada é a partir de R$ 119,90 e crianças até cinco anos não pagam. O horário de funcionamento é de quinta a domingo, das 10h às 16h.

Outra opção é o Ipê Park, que está localizado em São Benedito. O espaço possui trilha, mirante, tirolesa e arvorismo. O funcionamento é de sexta a domingo, de 9h às 17h. A taxa de entrada é de R$ 8 e o acesso às atrações varia de R$ 5 a R$ 10 por atração.