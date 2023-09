Hotel brasileiro é eleito um dos 50 melhores do mundo; veja fotos e valor da diária

O brasileiro Rosewood São Paulo foi eleito o 27º hotel melhor do mundo pela organização 50 Best, responsável pela premiação The World’s 50 Best Hotels, divulgada nessa terça-feira (19). Na ocasião, a hospedagem luxuosa, que fica na Bela Vista, próximo à Avenida Paulista, também foi escolhida como a melhor da América do Sul.

Com diárias individuais que variam entre R$ 2,9 mil e R$ 9,5 mil, segundo informações da plataforma Booking, o empreendimento foi inaugurado ano passado, conforme o jornal Folha de S. Paulo.

Instalado em um antigo hospital na Cidade Matarazzo — complexo de edifícios históricos, do início do século XX, que foi recentemente restaurado —, a hospedagem conta ainda com uma torre vertical adornada com jardim.

Foto: Divulgação/Rosewood São Paulo

Foto: Divulgação/Rosewood São Paulo

Foto: Hotel Rosewood São Paulo

Na estrutura, Rosewood conta com seis restaurantes, duas piscinas e é adornado por inúmeras obras de artes. Parte do projeto do hotel é assinado pelo arquiteto francês Jean Nouvel, vencedor do Prêmio Pritzker, que homenageia profissionais do ramo. Já a decoração interior é idealizada pelo designer também francês Philippe Starck.

Foto: Divulgação/Rosewood São Paulo

Foto: Divulgação/Rosewood São Paulo

Foto: Divulgação/Rosewood São Paulo

Segundo o hotel, o local destaca a sustentabilidade e a preservação do patrimônio cultural brasileiro.

Foto: Divulgação/Rosewood São Paulo

Foto: Divulgação/Rosewood São Paulo

No topo da lista, está o Passalacqua, hospedagem de luxo localizada na cidade de Moltrasio, Itália, com diárias a partir de R$ 10,3 mil, conforme o Booking.

A organização 50 Best também é responsável pelos prêmios The World's 50 Best Bars e The World's 50 Best Restaurants, que elegem os melhores restaurantes e bares do mundo.

50 melhores hotéis do mundo