Duas novas raças de cachorros são reconhecidas por entidade; saiba quais são

Nesta semana, as raças de cães Mudi e Russian Toy foram reconhecidas. O anúncio veio da organização American Kennel Club, considerada como a principal entidade do mundo para classificação de pedigree de cachorros.

O cão de pastoreio húngaro e o outro um dos menores cãezinhos do mundo agora podem competir em exposições. Conforme a American Kennel Club, há aproximadamente de três a quatro mil deles em todo o mundo.

Entenda sobre as novas raças de cães

Conheça o Mudi

O Mudi é comparado a uma mistura entre poodle e pastor alemão devido às características do pelo e porte. Cães desta raça tendem a mudar muito ao longo do tempo, já que nascem com as orelhas caídas e elas se erguem com o passar dos anos.

A raça não é indicada diretamente para quem nunca teve animais de estimação. Os Mudis podem se entediar facilmente e precisam de treino constante. Alguns chegam a nascer sem rabo e costumam aprender rápido.

Como é o Russian Toy

Russian Toy, no Brasil conhecido como Pequeno cão russo, é uma das menores raças agora reconhecida mundialmente. Ficaram popularmente conhecidos na Rússia por sua função de caçador de ratos. Com o carisma, passou a ser considerado um cachorro de companhia.

Eles tendem a ser dóceis, adoram brincar, são alegres e parceiros. Medem até 26 cm e têm peso máximo de três quilos. A expectativa de vida é de 10 a 12 anos.