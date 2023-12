Cadela de cearense ganha skate de Natal e vídeo com habilidade viraliza nas redes; assista

Uma cadela da raça bulldog francês, de 1 ano e três meses, viralizou nas redes sociais ao mostrar uma habilidade até então inédita para os tutores: andar de skate.

"Zuzu sempre enlouquecia quando via alguém andando de skate e finalmente ganhou de presente do titio dela um pra chamar de seu, só que ninguém tava esperando que ela já sabia exatamente o que fazer", disse a chef de cozinha Ananda Goersch, em vídeo publicado no Instagram.

Nas imagens, a cadelinha aparece ganhando o brinquedo e, no mesmo instante, sai deslizando pela casa, para a surpresa de todos.

Ananda, que é cearense, mas atualmente mora em São Paulo, disse ao Diário do Nordeste que Zuzu nunca havia tido contato com skate ou outro brinquedo do tipo até então. "O momento do vídeo foi a primeira vez e nós ficamos realmente muito chocados", disse.

A meta agora, conforme a chef de cozinha, é treinar a concentração da cachorrinha no uso do equipamento. "Ontem a gente levou pra treinar no parque pela primeira vez. Agora o objetivo e fazer ela se concentrar no skate porque ela fica bem eufórica", destacou.

Repercussão

No começo da tarde desta terça-feira (26), o vídeo compartilhado por Ananda já estava com quase 38 mil curtidas e mais de 450 comentários. No X, antigo Twitter, o mesmo vídeo teve alcance ainda maior, ultrapassando as 41 mil curtidas e obtendo mais de 3 mil repostes por parte dos usuários.

Entre os comentários, muitos chamando a bulldog francês de Chorão, em referência ao ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr, que era apaixonado por skates. "Até ajeita o skate retinho. Bem-vindo de volta Chorão", disse uma usuária. "Raissa Leal dos doguinhos", escreveu outra.

Apesar de já trabalhar com internet, Ananda se disse surpresa com a repercussão do vídeo. "Eu achei que ia ter uma repercussão maior por ser algo muito fofo e inesperado, mas da maneira que está acontecendo, jamais", afirmou.