Planta jiboia: veja como cuidar e usar na decoração

Bonita, fácil de cuidar, versátil e atualmente a queridinha para decorações de ambientes internos, você provavelmente já se deparou com uma planta jiboia por aí.

Com origem das ilhas tropicais do norte da Oceania, a espécie foi distribuída e hoje figura entre as principais espécies de plantas de interior cultivados em todo o mundo.

Para entender mais sobre a planta, assim como cuidados e formas de cultivo, o Diário do Nordeste conversou com o professor Roberto Jun Takane, do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Tipos de planta Jiboia

Segundo o especialista, a jiboia é uma planta tipicamente trepadeira, de ambiente sombreado, que pode alcançar até 20 metros de comprimento, a depender do ambiente.

Suas flores são quase que imperceptíveis e pouco exploradas devido a sua pequena dimensão, fazendo com que muitos cultivadores nem percebam sua existência.

Legenda: A jiboia é uma planta tipicamente trepadeira, de ambiente sombreado, que pode alcançar até 20 metros de comprimento Foto: Shutterstock

Dentre as diversas variedades da espécie no mercado, segundo o professor, a mais comum é a Epipremnum aureum, da família ARACEAE. O tipo possui variedades que mudam principalmente na sua coloração. "Existe a Jiboia desde o verde por completo até o quase albino, ou esbranquiçado", destaca Roberto Jun Takane.

Como cuidar

Para poder crescer de forma vigorosa, ainda conforme o professor, o cultivo da jiboia requer ambientes de alta umidade, assim como são as florestas úmidas de sua origem. Por isso, regas e pulverizações nas folhas e nos caules são importantes.

Substratos que retem muita água também são benéficos para o cultivo desta espécie como Vermiculita, fibra de coco (tratada) e turfa, segundo o especialista.

"Muitos comentam que não há a necessidade de adubação, mas isso não é verdade, são plantas que respondem a adubação e com este procedimento estas plantas irão crescer com mais vigor e maior resistência", afirma.

Roberto Jun Takane - que mantém um canal no YouTube sobre o cultivo de plantas - explica que a espécie é sensível a adubos salinos, por tanto é recomendado o uso de adubos que não salinizem demais os vasos. "Eu não usaria os adubos granulados tradicionais NPK, que são muito salinos dando preferencias a adubos como Bokashi, foliares ou COTES", orienta.

A planta é venenosa?

A resposta é sim. Por isso, donos de jiboias devem ter cuidado e mantê-las longe do alcance de crianças e animais de estimação. Roberto diz que, assim como os Antúrios - que são da mesma família (ARACEAE), a planta jiboia possui substancias consideradas tóxicas.

Legenda: Para mudas de jiboia, basta cortar os caules com pelo menos uma folha e colocar a base da estaca em um copo de água Foto: Shutterstock

Como fazer a muda de jiboia?

O professor explica que a muda da planta pode ser feita de forma muito simples. Basta cortar os caules com pelo menos uma folha e colocar a base da estaca em um copo de água.

"Mas use estilete ou tesoura de poda, pois se você usar uma tesoura de cortar papel, esta tesoura irá esmagar a estaca e com isto você pode não ter resultados de enraizamento", orienta o especialista.

Roberto ressalta que se trata de um processo lento, mas a muda terá se formado com algumas semanas. Após isso, é preciso replantar em um substrato de grande porosidade e alta retenção de água.

Como usar na decoração?

Altamente adaptável, a jiboia pode ser usada para decorar ambientes internos e externos de imóveis, em espaços e cômodos variados. Por ser fácil de cuidar, acaba sendo uma opção bastante usada para quem está iniciando no manejo de plantas em casa.

Legenda: A Jiboia pode ser usada em mesas ou prateleiras, junto a objetos de decoração Foto: Mariana Lazari

Na decoração, ela pode ser usada em vasos seja em prateleiras acima da mesa do escritório, por exemplo, ou em mesinhas na sala de estar, junto a outros objetos decorativos.

Ainda no ambiente interno, outra opção é deixá-la em suportes pendentes e observar seu crescimento, dando um toque mais arbóreo ao cômodo da casa.

*Agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Roberto Jun Takane é mestre em Fisiologia e Bioquímica Vegetal; e doutor em Agronomia (Produção Vegetal) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente, é professor do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e dono do canal Roberto Jun Takane no YouTube, que fala sobre o cultivo e manejo de diversas espécies de plantas.