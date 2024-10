Flor de cerejeira: conheça o significado da planta e ideias para decoração

A flor de cerejeira, que costuma ser relacionada com beleza e renovação, é usada por muitos escritores como inspiração para poemas e reflexões sobre a transitoriedade da vida. Com mais de 200 espécies, as cerejeiras preferem climas frios e estações bem definidas.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a especialista em Paisagismo Dreide Araújo* detalhou que a vida das flores de cerejeiras dura entre 5 e 7 dias. "A floração da cerejeira marca o término do inverno e a chegada da primavera, e elas podem crescer em diversos tamanhos, desde arbustos até árvores com seis metros de altura", acrescentou.

No Brasil, a espécie mais cultivada é a prunus serrulata.

Qual o significado espiritual da flor de cerejeira?

As cerejeiras possuem diversos simbolismos, sendo ligada à renovação, beleza efêmera, fragilidade e efemeridade da vida.

Legenda: No Japão, a cerejeira é conhecida como sakura Foto: Shutterstock

Quais as cores da flor de sakura?

A especialista detalha que as cores vão depender da espécie. No Brasil, existem poucas variedades de cerejeiras, sendo as com flores cor de rosa e branca as mais conhecidas.

Já no Japão, onde são conhecidas como sakura, podem ser encontradas flores com cor devido ao clima:

Branca;

Rosa;

Pêssego;

Avermelhado.

Onde encontrar cerejeiras no Brasil

No Brasil, a especialista detalha que a planta pode ser encontrada nas seguintes cidades:

São Roque (São Paulo)

Curitiba (Paraná)

Frei Rogério (Santa Catarina)

Nova Friburgo (Rio de Janeiro)

Caxias do Sul (Rio Grande do Sul)

Como usar a flor de cerejeira para decoração?

Os galhos e as flores de cerejeira podem ser utilizados na decoração de ambientes, sendo colocadas em jarros. Elas podem ser usadas em residências, escritórios e espaços mais amplos.

No Japão, as mulheres também costumam usar as flores como adereços no cabelo ou nas roupas.

Legenda: No Brasil, planta pode ser encontrada em cidades do Sul e Sudeste Foto: Shutterstock

Como cuidar?

As cerejeiras devem ser mantidas com:

Solo fértil;

Rega frequente;

Solo com boa drenagem.

Além disso, a especialista destaca a importância das podas para incentivar a floração abundante.

Flor de cerejeira é comestível?

A flor de cerejeira é comestível. No Japão, a prática do consumo de flores e até algumas folhas é comum. Em todo o país, eles utilizam em chás, conservas, doces e confeitos.

Legenda: Planta pode crescer em diversos tamanhos Foto: Shutterstock

Como a sakura é chamada no Japão?

As cerejeiras do Japão são chamadas de sakura, devido à adaptação da palavra para a língua japonesa. No país asiático, existe uma tradição, conhecida como hanami, de apreciar as flores e celebrar a chegada do início da floração das cerejeiras.

Qual a lenda da flor de cerejeira?

Uma das lendas orientais envolvendo a cerejeira é que, no passado, existiam deuses dentre dos árvores, sendo necessário realizar uma oferenda aos pés da árvore. Por isso, na cultura japonesa, é comum cultivar esse costume, principalmente os japoneses mais tradicionais. Além disso, acreditam que é um sinal de boa sorte se uma pétala cair em cima da pessoa.

"Existe uma lenda que era comum moças que enfeitavam seus cabelos com a sakura para mostrar que estavam em busca de um amor", acrescenta Dreide.

*Dreide Araújo é pós-graduada em Paisagismo (Unifor) e cofundadora do Haja Jardim.