Aranto: o que é, para que serve e como consumir

O aranto é uma planta que pode ser utilizada para fins medicinais. Originária da África, foi trazida ao Brasil durante o período da colonização e se adaptou ao clima tropical.

A planta também é conhecida como "mãe de milhares" por sua rápida capacidade de reprodução, principalmente por conta das mudas formadas no entorno da folha. Além disso, consegue se enraizar no chão mesmo em solos com poucos nutrientes.

Legenda: A planta não é venenosa Foto: Shutterstock

O Diário do Nordeste conversou com o engenheiro agrônomo Wesley Abreu* e organizou um material completo sobre informações necessárias acerca do aranto e da forma de consumo da planta.

O que é aranto?

O aranto, cientificamente conhecido como Bryophyllum, é uma planta bastante usada na medicina popular. Pode ainda ser utilizada como uma planta ornamental dentro de residências ou estabelecimentos comerciais.

Legenda: A planta aranto também é conhecida como "mãe de milhares" Foto: Shutterstock

Para que serve?

Na medicina popular, o aranto é usado em casos de:

Lesões;

Feridas;

Cólica renal;

Febre;

Diarreia.

Conforme o especialista, o consumo ocorre principalmente através do chá das folhas da planta.

Além disso, as folhas moídas e mornas podem ser usadas para queimaduras solares, enquanto as gotas do extrato das folhas ajudam a aliviar inflamações no ouvido.

Quais são as doenças que o aranto cura?

A planta é capaz de amenizar os sintomas dos casos citados acima e contribuir na melhor recuperação do corpo. No entanto, apesar dos boatos de que ela pode curar o câncer ou cálculo renal, Wesley Abreu afirmou que não existe estudo científico comprovando essa eficácia.

Legenda: O aranto ainda pode ser utilizado como uma planta ornamental Foto: Shutterstock

Assim, não existem provas que apontem a relação entre o consumo da planta e a cura do câncer ou cálculo renal. "Devemos tomar cuidados quando o assunto são as receitas milagrosas da internet", alertou.

Como consumir?

A "mãe de milhares" pode ser consumida em chá ou suco. Para isso, é necessário separar algumas folhas da planta. No caso do suco, é preciso que a folha esteja verde, enquanto o chá já requer folhas secas.

Como preparar o chá?

Para preparar o chá, é preciso:

200 ml de água;

2 a 3 folhas secas médias.

Para preparar, basta colocar as folhas em aproximadamente 200 ml de água, levar ao forno e deixar ferver por cerca de três minutos. Após esse tempo, desligue o fogo e ainda deixe descansar por alguns minutos.

Por fim, é necessário coar e servir. O açúcar é opcional.

Legenda: O chá de aranto é utilizado na medicina popular Foto: Shutterstock

Como fazer suco de aranto?

Já outra forma de consumir é como suco. O preparo é simples, sendo necessário apenas juntar 200 ml de água com 1 folha da planta, bater tudo no liquidificador e servir.

Qual aranto é venenoso?

A planta não é venenosa. No entanto, ela pode ser confundida com outras que não são próprias para consumo. Por isso, é preciso ter atenção na hora da compra.

Conforme Wesley, é recomendado não consumir de forma exagerada. Além disso, é contraindicado no caso de gestantes.

Legenda: É possível preparar um suco com a planta Foto: Shutterstock

Emagrece?

A planta não é recomendada para quem busca realizar o uso prolongado com fins de emagrecimento. O especialista detalhou que o consumo deve ocorrer de forma mais pontual para os casos de tratamento medicinal.

Isso porque há pesquisas que relacionaram o consumo excessivo da planta a problemas no sistema nervoso, como confusão mental.

*Wesley Abreu é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Possui especialização em projetos de paisagismo, e é proprietario da empresa Abreu Paisagismo