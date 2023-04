Jasmim-manga: veja cuidados e como fazer muda da flor

A jasmim-manga é uma planta do gênero Plumeria e é conhecida mundialmente por ser a flor de fantasias havaianas. Elas lembram mangueiras e podem chegar até seis metros de altura. A flor tem uma fragrância intensa e é bastante dependente do calor.

Conforme o professor e especialista no ensino de Biologia, Marcelo Henrique Vieira**, a planta também pode ser cultivada em vaso com terra ou somente com água.

"Suas folhas, de coloração verde-escuro, tem cerca de 27 cm de comprimento e nascem nas extremidades do caule", complementa o especialista.

As cores rosas e avermelhadas da flores de jasmim-manga se assemelham a tonalidade da rosa-do-deserto. Ainda de acordo com o professor, as flores, geralmente, caem nos meses de julho a outro e aparecem agrupadas. Elas precisam de sol forte, tendo origem na América do Norte, principalmente no Caribe, México e Equador.

Cores de jasmim-manga

A planta jasmim-manga pode originar flores de diversas tonalidades, sendo elas brancas, tons amarelados, rosas e avermelhadas. Caindo durante o período do verão ao outono do Hemisfério Norte, as flores, normalmente, aparecem agrupadas.

Jasmim-manga amarelo

As flores do jasmim-manga podem ser brancas e amarelas. Marcelo Henrique explica que ela é a mais tradicional, contudo, também poderá aparecer em tonalidades rosas ou vermelhas. "A flor da jasmim-manga branca tem no seu centro a tonalidade amarela", esclarece.

Legenda: Jasmim-manga, como toda planta tropical, precisa de sol forte Foto: Shutterstock

"Algumas espécies de jasmim-manga branca tem tonalidades amarelas mais intensas, já a jasmim-manga rosa é, de fato, outra variedade. Mas todas são jasmim-manga", garante o professor.

Como cuidar?

Semelhante ao cróton, a jasmim-manga também necessita de muita luminosidade como qualquer outra planta tropical. A jasmim-manga é ideal para ser cultivada em temperaturas tropicais. Segundo Marcelo Henrique, "como toda planta tropical, precisa de sol forte, com mínimo de cinco horas por dia, e solo úmido. Ela "não tolera temperaturas abaixo de 15° Celsius", esclarece.

Legenda: A jasmim-manga cresce 24 a 60 centímetros por ano, contanto que haja abundância de sol e umidade Foto: Shutterstock

Esse tipo de planta pode ser cultivada em diversas formas, em vasos, em áreas externas, ou somente com água. Também podem ser cultivadas com técnicas de bonsai. Há três formas de preparos para as mudas.

Como fazer muda de jasmim-manga?

O professor Marcelo Henrique explica que há três formas de cultivo, sendo a primeira "por semente, germinação da semente em solo ou em papel toalha umidificado e colocado em pote, depois transfere-se para o solo ou vaso. Já a segunda é por estaquia, através da colocação de ramos direto no solo", explica.

Legenda: A flor da jasmim-manga branca tem no seu centro a tonalidade amarela Foto: Shutterstock

A jasmim-manga, pode, inclusive, ser cultivada em vasos somente com água. "Alporquia, a qual coloca um pouco de solo adubado em contato com o galho, até formar raízes, em seguida coloca-se no solo ou no vaso. Destes, a melhor forma é a estaquia", esclarece Marcelo.

Para que serve?

Com origem na América do Norte, ela é usada como uma fonte da medicina alternativa indiana. Conforme Marcelo, ela "possui inúmeras propriedades farmacológicas, sendo considerada bactericida, vermífuga, calmante, eficaz no tratamento de reumatismo, doenças venéreas, indigestão e insônia".

Perguntas frequentes

Quanto tempo demora para crescer?

O clima é o principal fator para ativar o crescimento veloz dessa planta. Marcelo Henrique explica que ela cresce 24 a 60 centímetros por ano, contanto que haja abundância de sol e umidade. "A jasmim-manga de flores vermelhas, por exemplo, crescem até 60 cm por ano. Já a jasmim-manga branca, cresce até 40 cm por ano", esclarece.

Legenda: A cor de cada flor pode variar de acordo com a espécie do gênero Foto: Shutterstock

Pode plantar na calçada?

Do gênero Plumeria, a jasmim-manga pode ser plantada em calçada. No entanto, o professor Marcelo Henrique traz um alerta. "Vale o cuidado de observar em não rachar a calçada, como acontece em outras árvores, além de uma atenção à rede elétrica da cidade" explica.

Como saber a cor da flor do jasmim-manga

A cor de cada pode variar de acordo com a espécie do gênero citado, pondera. "A Plumeria rubra, por exemplo, são plantas com flores geralmente branco com detalhes amarelos".

**Marcelo Henrique Vieira é professor de biologia há 30 anos. Possui graduação em Pedagogia e é especialista no ensino da Biologia pela Universidade 7 de setembro. Atualmente cursa Nutrição, na Universidade Estadual do Ceará.