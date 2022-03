Quibe de frango: veja como fazer o prato

Avaliação da receita Nota: 0,00 (0 avaliações) Região Oriente Médio Categoria Petisco Total 45 min Palava-Chave autêntico, tradicional

O quibe é um prato tradicional da culinária do Oriente Médio. Geralmente recheado com carne, nessa versão é o frango que se une ao gosto do trigo.

Quibe de frango Ingredientes 1 xícara (chá) de trigo para quibe

300g de filé de frango

10 folhas de hortelã

Sal e pimenta síria a gosto

1 Coloque numa tigela o trigo e 3 xícaras (chá) de água morna e deixe hidratar por 10 minutos. 2 Lave os filés de frango, retire as aparas, pique e coloque no processador. 3 Acrescente o trigo bem espremido, as folhas de hortelã, o sal e a pimenta e bata até obter uma pasta homogênea. 4 Transfira para uma tigela e modele 14 quibes médios. Frite os quibes, aos poucos, numa frigideira funda com o óleo bem quente. 5 Assim que dourar, retire-os com uma escumadeira e deixe escorrer sobre toalha de papel para retirar o excesso de óleo e sirva.