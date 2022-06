Pamonha: aprenda a fazer o prato

Descasque as espigas, reservando as palhas maiores e melhores para fazer os saquinhos das pamonhas. Para isso, faça uma costura ao redor de cada palha dobrada, de preferência à máquina, deixando uma abertura para colocar o recheio.

Enquanto isso retire com uma faca os grãos de milho das espigas, bem rente ao sabugo. Bata-os no liquidificador até obter um creme.

5

Encha os saquinhos com creme e amarre as extremidades com um pedaço de palha.