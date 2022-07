Duas sorveterias brasileiras estão entre as 50 melhores do mundo; conheça

Duas sorveterias brasileiras figuram no ranking do Festival Mundial do Gelato. A Cairu, do Belém do Pará, é a 32ª colocada e a San Lorenzo, de São Paulo, está na 37ª posição.

O anúncio dos vencedores foi divulgado no último dia 14, em Roma, na Itália. Ao todo, 50 empreendimentos entraram na lista de melhores do mundo.

A sorveteria Cairu, que fica na Estação das Docas, em Belém, tem cardápio variado e de sabores típicos do estado paraense. O "Carimbó", por exemplo, tem mistura de doce de cupuaçu e castanha. Já o "Paraense" leva açaí e farinha de tapioca.

No menu da San Lorenzo Gelateria, na Vila Inah (SP), há versões exclusivas de sorvetes de baba de moça, hibisco, panetone, pétalas de rosas e até gorgonzola. A casa também oferece os tradicionais de Nutella, pistache e menta.

Lista

O melhor gelato do mundo ficou para a sorveteria I Giardini di Marzo, em Varazze, na província italiana de Savona. Comandada pelo chefe Marco Venturino, o empreendimento foi premiado com três coroas pelo sorvete Bocca di Rosa, feito com leite, chocolate branco e uma base artesanal de água de rosas.

Veja as 10 melhores sorveterias do mundo, segundo o festival: