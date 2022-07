Restaurante de SP fica entre os 10 melhores do mundo; veja ranking

O restaurante "A Casa do Porco" conquistou, pela primeira vez, um lugar entre os 10 melhores do mundo. A casa dos chefs Janaina e Jefferson Rueda ficou com a 7ª colocação no ranking - a melhor posição para um restaurante brasileiro na lista dos 50 Best 2022 (confira o ranking completo abaixo).

Na edição do ano passado, o restaurante havia ficado na 17ª colocação, uma impressionante subida de 10 colocações de um ano para o outro.

A cerimônia de premiação, comandada pelo ator norte-americano Stanley Tucci, que reuniu grandes nomes da gastronomia mundial, ocorreu nesta segunda-feira (18), em Londres.

Os melhores do mundo

O dinamarquês "Geranium" foi eleito o melhor restaurante do mundo em 2022. Sob o comando do chef Rasmus Kofoed e localizada no oitavo andar de um edifício no centro de Copenhague, a casa tem uma vista privilegiada para o Fælledparken, um dos principais parques da capital dinamarquesa.

O endereço emoldurado por uma paisagem bucólica não é mero acaso, já que a natureza é a fonte de inspiração para o menu autoral de Kofoed, à base de ingredientes sazonais.

De Lima, no Peru, o "Central", do casal de chefs Virgílio Martínez e Pía León, levou a segunda colocação. A casa subiu duas posições em relação ao último ranking, tirando o favoritismo o espanhol "Assador Etxebarri", que era um dos cotados para o primeiro lugar e, neste ano, caiu para a 6ª posição.

Ocupando o último lugar no pódio, o espanhol "Disfrutar" é capitaneado pelo trio de chefs Mateu Casañas, Oriol Castro e Eduard Xatruch, que se conheceu na cozinha do lendário restaurante "elBulli", de Ferrán Adrià. No restaurante localizado em Barcelona, eles servem um menu de vanguarda e com inspiração mediterrânea.

Outro brasileiro no ranking

Comprovando as expectativas, o "Oteque", do chef Alberto Landgraf, garantiu um segundo nome brasileiro entre os 50 melhores do mundo. O restaurante em Botafogo, no Rio de Janeiro, conquistou a 47ª posição e aparece pela primeira vez nesta parte da lista.

A casa inaugurada em 2017 ingressou no ranking em 2019, na 100ª posição, e desde então só galgou posições.

Confira os 10 melhores restaurantes do mundo

Geranium (Copenhague, Dinamarca) Central (Lima, Peru) Disfrutar (Barcelona, Espanha) Diverxo "Madri, Espanha) Pujol "Cidade do México, México) Asador Etxebarri (Atxondo, Espanha) A Casa do Porco (São Paulo, Brasil) Lido 84 (Gardone Riviera, Itália) Quintonil (Cidade do México, México) Le Calandre (Rubano, Itália)