Dia Nacional do Café: descubra 6 receitas com café e 7 segredos para impressionar

Hoje é uma data especial para quem gosta de uma das bebidas mais consumidas no Brasil e no mundo: o café. Para celebrar este Dia Nacional do Café, o Diário do Nordeste preparou um guia com 7 segredos para preparar um bom café, além de 6 receitas com o ingrediente, entre elas bebidas (inclusive alcoólicas), doces e sobremesas.

Em pó, em grãos, instantâneo, puro, pingado com leite, coado, filtrado, expresso, em cápsula, combinado com outros ingredientes, com ou sem creme. A forma de apresentação, misturas e temperatura pode mudar de uma receita para outra, assim como as preferências de cada pessoa (que pode até não gostar do tipo tradicional, mas poderá amar um cappuccino, por exemplo).

Independente da variação, existem algumas "boas práticas" que garantem que bebidas feitas com o grão fiquem mais saborosas e aconchegantes. Abaixo, vamos abrir o livro dos especialistas, os "experts", e resgatar dicas de como preparar um bom café clássico.

7 segredos para impressionar com café coado

Segredo 1 : guarde o pó de café na geladeira. Opte por potes com tampa e garanta que estejam bem vedado para conservar sabor e aroma;

: guarde o pó de café na geladeira. Opte por potes com tampa e garanta que estejam bem vedado para conservar sabor e aroma; Segredo 2 : não armazene o pó próximo a produtos com odores intensos, por ser possível que o cheiro altere o aroma e o gosto do café;

: não armazene o pó próximo a produtos com odores intensos, por ser possível que o cheiro altere o aroma e o gosto do café; Segredo 3 : use sempre água filtrada e nunca a ferva demais;

: use sempre água filtrada e nunca a ferva demais; Segredo 4 : não reaproveite o pó de café usado;

: não reaproveite o pó de café usado; Segredo 5: só use detergente neutro para lavar todos os utensílios que têm contato com a bebida — chaleira, jarra de vidro, bule etc —, evitando, assim, que o aroma do produto seja alterado;

só use detergente neutro para lavar todos os utensílios que têm contato com a bebida — chaleira, jarra de vidro, bule etc —, evitando, assim, que o aroma do produto seja alterado; Segredo 6 : durante o preparo, encha o bule e as xícaras com água fervendo, deixando assim até o momento de coar. A medida garantirá uma bebida quentinha;

: durante o preparo, encha o bule e as xícaras com água fervendo, deixando assim até o momento de coar. A medida garantirá uma bebida quentinha; Segredo 7: prepare somente a quantidade de café que vai ser servido. A bebida não seve ser reaquecida nem mantida por processo térmico por poder alterar sabor e frescor.

4 receitas de bebidas com café para celebrar a data

Café irlandês (alcoólico)

Legenda: Drinque traz o sabor amadeirado do whisky para o café Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 xícara de café bem forte e quente

75 ml de whisky

colher de sobremesa de açúcar

creme chantilly a gosto

Modo de preparo

Numa xícara aquecida, junte o café, a dose de whisky e o açúcar; Acrescente o creme chantilly a gosto e sirva.

Café royal (alcoólico)

Legenda: Bebida é preparada a partir da técnica de "flambar" o álcool sobre o café Foto: Shutterstock

Ingredientes

1/2 xícara de café quente

1/2 xícara de conhaque

1 colher de chá de açúcar

Modo de preparo

Coloque o açúcar numa xícara e acrescente o café bem quente; Em seguida, complete com o conhaque, despejando devagar para que ele não se misture com o café; Ponha fogo no conhaque e deixe arder por toda a superfície; Então, apague a chama colocando um pires sobre a xícara e sirva em seguida.

Cappuccino gelado

Legenda: Clássico italiano também pode ser servido gelado Foto: Shutterstock

Ingredientes

20 g de pó de cappuccino (duas colheres de sopa)

2 cubos de gelo

150 ml de leite

15 ml de chantilly

3 g de chocolate em pó

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os cubos de gelo, o pó de cappuccino e o leite e bata; Despeje o conteúdo em um copo ou taça (que pode ter o interior decorado com calda de chocolate antes de colocar a bebida); Finalize com chantilly e polvilhe chocolate em pó em cima.

Frappuccino

Legenda: Sorvete e café se unem para fazer a bebida tradicional Foto: Shutterstock

Ingredientes

2 cubos de gelo de café

10 g de chocolate em pó

70 ml de leite

70 g de sorvete de creme

5 g de canela em pó

1 g de granulado

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o sorvete, os cubos de gelo de café, o chocolate em pó, a canela em pó e o leite. Bata; Despeje o conteúdo em um copo ou taça (que pode ter o interior decorado com calda de chocolate antes de colocar a bebida); Finalize com chantilly e polvilhe chocolate em pó em cima.

2 receitas de sobremesas com café

Tiramisu

Legenda: Sobremesa é um clássico italiano Foto: Shutterstock

Ingredientes

3 ovos grandes

meia xícara de açúcar

450g de queijo mascarpone

1 xícara de café expresso

2 colheres (sopa) rum ou conhaque

biscoitos de champanhe

1/4 xícara de cacau em pó

Modo de preparo

Misture as três gemas, uma colher de expresso, açúcar e rum ou conhaque em uma tigela grande. Bata os ingredientes por três minutos; Adicione o queijo mascarpone e bata por mais cinco minutos, até ficar homogêneo e cremoso. Reserve; Em outra tigela, bata as claras com uma colher (chá) de açúcar de confeiteiro até ficarem rígidas; Junte à mistura das gemas e mexa delicadamente; Coloque o expresso num prato raso e, um por um, mergulhe somente uma superfície do biscoito champanhe; Forre uma forma com os biscoitos; Aplique uma camada de 812 mm de espessura do recheio; Levemente, cubra a sobremesa com cacau em pó; Novamente, coloque o expresso, mergulhe uma superfície do biscoito, forrando uma forma com os biscoitos; Repita os passos, até completar três camadas, omitindo por enquanto a de cacau em pó; Cubra e leve à geladeira por 4 horas; Retire e espalhe o resto do cacau em pó sobre a e sirva.

Mousse de café

Legenda: Gelatina em pó incolor e sem sabor garante a firmeza da sobremesa Foto: Shustterstock

Ingredientes

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de café bem forte

1 envelope de gelatina em pó incolor e sem sabor

1/3 xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de rum

1 1/2 colher (chá) de essência de baunilha

1 1/2 xícara (chá) de creme de leite fresco

2 claras

4 gemas

Modo de preparo