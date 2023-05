Dia do Hambúrguer é celebrado neste domingo (28); veja onde comemorar a data em Fortaleza

Artesanal, caseiro, gourmet, smash, vegetariano... Hambúrguer tem para todos os gostos, vem em todas as medidas e com os combos mais deliciosos. Uma das comidas mais pedidas ao redor do globo tem um dia para chamar de seu.

Neste domingo (28), é celebrado em todo o mundo o Dia do Hambúrguer e, para os amantes dessa delícia que mata a fome e é o queridinho dos deliveries de comida, o Diário do Nordeste separou algumas hamburguerias e restaurantes em Fortaleza com opções para comemorar — e comer muito.

Jão Burger

Localizado no Meireles, o Jão Burger funcionará no domingo com rodízio de hambúrguer das 17h às 22h. O preço individual é R$ 79,90. Crianças de 5 a 12 anos pagam a metade e de zero a 4 anos não pagam.

Incluso:

- Até dois burgers do cardápio, exceto o Dois e Termite.

- Mini burgers de carne, porco e frango e burger 100g à vontade.

- Batata fritas Chips, Clássica, batata recheada clássica Palito & queijo & bacon à vontade.

- Burgers doces e sundae à vontade.

- Refrigerante liberado

- Molhos da casa liberados (salsa, rosa, barbecue, mostarda e geleia de pimenta).

Petisqueira acompanha os mini búrguers e pode ser reabastecida com:

- Farofa de Bacon

- Creme de cheddar

- Cebola Crispy

- Cebola caramelizada

- Molho rosa.

Na entrega e retirada de pedidos, serão disponibilizados combos com batata chips no iFood com opções de refrigerante grátis.

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 1273, Aldeota

Bulls Beer House

As duas unidades do Bulls Beer House vão ter ações comemorativas. Qualquer búrguer sai a R$ 19,97 e haverá promoção de cervejas para ganhar um copo.

O restaurante ainda terá o Concurso de Búrguer: quem consumir mais rápido um TriploCheeseBurguer + 1 chopp 360 ml ganha R$ 100 de consumação.

No dia, ainda terá rock ao vivo nas duas unidades (Fets Dômino - Aldeota / Ricky Castelo - Parquelândia), além de rodízio de petiscos das 16h às 21h a R$ 59,97 por pessoa.

Endereços:

Rua Gustavo Sampaio, 800

Rua Coronel Jucá, 700

El Chancho

Com três unidades em Fortaleza, o El Chancho celebrou a Semana do Hambúrguer e vai encerrar neste domingo a Chancho Week com promoção no sanduíche Porker por R$ 14,45. É necessário tirar o print da publicação do lanche no Instagram e apresentar ao atendente.

Endereços:

Av. Abolição, 2951 (Meireles)

Rua Leonardo Mota, 1477 (Aldeota)

Av. Silas Munguba, 643 (Parangaba)

Mr. Touro

O Mr. Touro terá três opções de hambúrguer smash na promoção do Dia do Hambúrguer. Os lanches cheeseburguer, salada ou melt estarão a R$ 13,99. O valor só é para consumo no local.

A hamburgueria ainda oferece grátis um refrigerante sem açúcar na compra de um combo do Flórida ao Washington.

Endereço: rua Padre Guerra, 2256, Parquelândia

NBS Burger

Com cinco unidades em Fortaleza, a NBS Burger vai oferecer uma promoção para os 100 primeiros clientes de cada loja: na compra de um NBS Cheese, você leva outro.

Endereços:

Rua Beni Carvalho, 677

Av. Washington Soares, 6180, loja 26

Av. Godofredo Maciel, 88, loja 35

Rua Professor Nogueira, 45

Av. Eusébio de Queiroz, 4326