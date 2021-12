Confira 5 sobremesas de Natal que você precisa experimentar

Assim como o jantar da ceia de Natal requer dedicação, a parte final da comemoração da data, com as sobremesas, também é digna de uma preparação caprichada. Nesta época do ano, inclusive, elas ganham versões diferentes, mais elaboradas, e podem até mesmo contar com a presença de uvas-passas ou frutas cristalizadas.

As populares, como a rabanada e o pavê, no entanto, são feitas, na maioria das vezes, em versões tradicionais e têm quase presença garantida nas mesas de várias famílias. Com um modo de preparo mais simples e econômico, elas podem ser boas pedidas para quem não quer errar.

E você, já decidiu no que apostar de sobremesa este ano? Reunimos algumas das mais conhecidas e fáceis neste pequeno guia. Confira e escolha a sua:

1. Rabanada

Foto: Shutterstock

Ingredientes

14 fatias de pão amanhecido

250ml de litro de leite

1 colher (chá) de essência de baunilha

3/4 de xícara de açúcar

250g de manteiga

5 ovos

Açúcar e canela

Modo de fazer

Aqueça o leite com o açúcar e a acescência de baunilha em uma panela;

Enquanto isso, bata os ovos separadamente.

Com as fatias de pão em outro recipiente, mergulhe cada uma no leite, deixando-as bem umedecidas;

Passe-as pelo ovo batido.

Aqueça a manteiga em uma frigideira e, em seguida, frite as fatias de pão dos dois lados.

Por fim, passe-as no açúcar e na canela.

2. Mousse de chocolate

Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 lata de creme de leite

1 tablete de chocolate meio amargo de 200 g

3 claras

3 colheres de sopa de açúcar

Modo de fazer

Aqueça o creme de leite em banho maria para depois colocar o chocolate picado e resfriar;

Bata as claras em neve, adicionando o açúcar aos poucos;

Misture ao chocolate, coloque em taças e leve a geladeira durante 3 horas. Após isso, sirva a sobremesa.

3. Torta de limão

Foto: Shutterstock

Ingredientes

Massa da torta:

200g de biscoito de maisena

150g de margarina

Recheio:

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite

Suco de 4 limões

Raspas de 2 limões

Cobertura:

3 ou 4 claras de ovo

3 colheres (sopa) de açúcar

raspas de 2 limões para decorar

Modo de fazer

Para fazer a massa:

Triture o biscoito em um liquidificador ou processador. Logo depois, junte a margarina e bata mais um pouco;

Despeje a massa em uma forma de fundo removível e, com as mãos, espalhe os biscoitos triturados no fundo e nas laterais da forma, cobrindo toda a área;

Leve a massa ao forno médio (180° C), preaquecido, por cerca de 10 minutos.

Recheio:

Bata todos os ingredientes para o recheio no liquidificador (exceto as raspas de limão) até obter um creme liso e firme;

Recheie a massa já assada e leve a mistura à geladeira por 30 minutos.

Cobertura:

Bata as claras em neve e acrescente o açúcar;

Misture até obter um ponto de suspiro e leve ao forno até dourar;

Desenforme a torta (sem retirar o fundo falso), despeje a cobertura e acrescente as raspas de limão.

4. Pudim de leite

Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de leite (utilize a medida da lata de leite condensado)

3 ovos inteiros

Calda:

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de água

Modo de fazer

Primeiro, bata bem os ovos no liquidificador;

Acrescente o leite condensado e o leite, e bata novamente;

Nesse meio tempo, derreta o açúcar na panela até ficar moreno, acrescente a água e deixe engrossar;

Coloque em uma forma redonda e despeje a massa do pudim por cima;

Para o pudim ficar na textura correta, asse em forno médio por 45 minutos, com a assadeira redonda dentro de uma maior com água;

No fim, espete um garfo para ver se está bem assado, deixe esfriar e desenforme.

5. Tiramisú

Foto: Shutterstock

Ingredientes

6 gemas peneiradas

6 claras em neve

1/2 lata de leite condensado

500 g de queijo tipo mascarpone (que pode ser trocado por cream cheese ou outro queijo cremoso)

1 pacote de biscoito tipo champagne sem açúcar

1 xícara de café bem forte também sem açúcar

1 dose pequena de licor de chocolate ou café

Chocolate em pó para polvillhar por cima

Modo de fazer

Misture o queijo e o leite condensado, acrescentando as gemas peneiradas até formar um creme meio amarelado claro;

Em seguida, acrescente as claras, mas sem misturar muito e de forma suave. Depois reserve o creme;

Em outro recipiente, coloque o café e o licor, e molhe o biscoito bem rapidamente no café. O biscoito não pode estar muito molhado.

Em um refratário quadrado, faça a seguinte disposição:

1 camada de biscoito, 1 camada de creme, a última camada tem que ser de creme, por último polvilhe o chocolate em pó por cima.

Leve à geladeira coberta com plástico filme por mais ou menos 6 horas.