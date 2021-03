Ana Maria Braga mostra como fazer receita de Fusili ao Molho Caesar no 'Mais Você'; aprenda

Ana Maria Braga ensinou, durante o Mais Você desta terça-feira (9), como fazer uma receita de macarrão ao Molho Caesar. Simples de fazer, o passo a passo pode ser seguido para receitas em almoços ou jantares mais elaborados. Confira:

Ingredientes:

1 fio de óleo

250 gramas de bacon picadinho

500 gramas de macarrão fusili

2 colheres de sopa de alho picadinho

1 litro de água fervente

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

3 filés de aliche

6 gemas

2 colheres de sopa de mostarda

100 gramas de queijo parmesão ralado fino

1 colher e meia de sopa de suco de limão

2 fatias de pão de forma cortados em cubo (croutons)

Raspas de 2 limões

Modo de fazer:

De início, coloque um fio de óleo em uma panela e coloque em fogo médio. Acrescente as 250 gramas de bacon picadinho nela até ficar crocante. Após esse passo, retire o bacon e reserve para secar.

Utilize a mesma panela, que já tem a gordura do bacon, para colocar as 500 gramas de macarrão fusili, 2 colheres de sopa de alho picado e deixe dourar. Logo depois, coloque um litro de água fervente na panela, tempere com sal e pimenta a gosto, deixando cozinhar por sete minutos em fogo baixo.

Enquanto isso, durante o tempo de cozimento do macarrão, misture três filés de aliche, seis gemas, dois colheres de sopa de mostarda e 100 gramas de queijo parmesão ralado fino. Misture os ingredientes até formar uma pasta.

Quando o macarrão estiver cozido, apague o fogo e coloque a pasta na panela com o fusilli cozido mexendo sem parar. Na mistura, acrescente uma colher e meia de sopa de suco de limão e misture novamente.

Por fim, sirva com croutons na manteiga, os cubinhos de bacon dourados e utilize as raspas de limão para decorar o prato.