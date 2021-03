Xuxa causa polêmica ao defender que testes de remédios e vacinas sejam feitos em presidiários

A apresentadora Xuxa Meneghel entrou em polêmica ao afirmar, em live nesta sexta-feira (26), que presidiários deveriam ser utilizados para testes de remédios, vacinas e outros produtos. Desse modo, segundo ela, "eles serviriam para alguma", já que muitos tem penas longas e "podem morrer na cadeia".

"Na minha opinião, eu acho que existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas que estão aí pagando seus erros em ad eternum, para sempre em prisão, que poderiam ajudar nesses casos aí, de pessoas para experimentos."

"Acho que pelo menos eles serviriam para alguma coisa antes de morrer, entendeu?", continuou. "Para ajudar a salvar vidas, com remédios, tudo."

Xuxa reconheceu que sua opinião era polêmica e falou que viraria alvo do pessoal "dos direitos humanos". A live, por meio do Instagram e comandada no perfil da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), era para falar sobre direitos dos animais.

"Se são pessoas que já estão provados (sic) que vão viver 60 anos na cadeia, 50 anos na cadeia, e vão morrer lá, acho que poderiam usar um pouco da vida delas pelo menos para ajudar algumas pessoas, provando remédios, provando vacinas, provando tudo nessas pessoas para ver se funciona, entendeu?", declarou. "Essa é a minha opinião, já que vai ter que morrer na cadeia, que pelo menos sirva para ajudar em alguma coisa."

Veganismo

Xuxa fez uma transição alimentar e virou vegana há cerca de três anos. Ela foi questionada sobre testes de produtos feitos em animais e disse que não era a favor.

"Eu posso não ser a favor, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é uma necessidade nossa de vida ou morte". "Agora, o cosmético, eu acho que é desnecessário", afirmou. "Xampu, maquiagem, o que seja, tudo... Acho totalmente desnecessário."

Atualmente vegana, Xuxa declarou ter chegado a possuir 54 animais em casa.