Visual de Sérgio Chapelin chama atenção do público durante homenagem a Léo Batista

O ex-apresentador do “Globo Repórter” Sérgio Chapelin, de 83 anos, apareceu no domingo (19), no "Fantástico", para dar uma declaração sobre a morte de Léo Batista, e acabou surpreendendo o público pelo visual diferente.

Sérgio apareceu nas imagens com coque samurai, barba longa e óculos redondos, e se emocionou ao falar do colega de trabalho: “O Léo gostava sobretudo de trabalhar. Ele fazia questão. Não pensava em aposentar. Ele podia lamentar quando faltava trabalho. Sempre o respeitei muito e sempre o admirei”.

“Chocado com o visual do Sérgio Chapelin”, escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter. “O Sérgio Chapelin tá irreconhecível”, disse outra. “Do nada Sérgio Chapelin de barba e coque samurai”, comentou mais uma pessoa.

Chapelin apresentou o "Jornal Nacional", até 1996. Ele ainda foi o primeiro apresentador do "Globo Repórter," programa no qual ficou à frente por 23 anos, até 27 de setembro de 2019.

Léo Batista morreu neste domingo, aos 92 anos. O jornalista esportivo estava internado desde o dia 6 de janeiro para tratar um câncer no pâncreas descoberto após um quadro de desidratação e dor abdominal.