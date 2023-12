Vin Diesel é acusado de agressão sexual por ex-assistente durante Velozes e Furiosos 5

Uma ex-assistente do ator Vin Diesel entrou com uma ação judicial em Los Angeles nesta quinta-feira (21). Segundo a revista norte-americana Vanity Fair, ela alega ter sido vítima de agressão sexual durante as filmagens de "Velozes e Furiosos 5".

Asta Jonasson afirma que foi contratada pela empresa de Diesel, a One Race, para trabalhar para o ator em Atlanta, nos Estados Unidos, durante as gravações do filme em 2010.

O processo descreve que a assistente tinha como responsabilidades organizar eventos, acompanhar Diesel em festas e garantir que ela estivesse fisicamente próxima dele, caso fossem tiradas fotos dele com mulheres quando ele participava de eventos sem sua namorada de longa data.

O caso de agressão sexual teria acontecido no mês de setembro, quando a assistente foi solicitada a esperar pelo ator na suíte em que ele estava hospedado no hotel St. Regis.

Segundo o processo, Diesel “agarrou os pulsos da Sra. Jonasson, um com cada uma das mãos, e puxou-a para a cama”. Ela chegou a pedir que ele parasse e conseguiu escapar do ator. No entanto, ele se aproximou novamente da assistente e continuou o abuso.

Caso Carol Moreira

Em 2016, Diesel concedeu uma entrevista à youtuber Carol Moreira que repercutiu em todo o país após o ator fazer diversos comentários sobre a aparência dela. O caso aconteceu durante a Comic Con Experience, em São Paulo, no início de dezembro.

Durante a conversa, Diesel interrompeu Carol para dizer frases como "Você é tão bonita", "Vamos sair daqui, vamos almoçar", "Eu te amo", "Estou apaixonado pela entrevistadora" e "Ela é muito sexy".