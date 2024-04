Guilherme Arantes e Roupa Nova são homenageados no Altas Horas e espectadores lembram de sucessos

O programa Altas Horas, da TV Globo, homenageou Guilherme Arantes e Roupa Nova na noite do sábado (27) e o momento repercutiu em diversas redes sociais. O cantor e o grupo fizeram história no rock nacional entre os anos 1970 e 1980.

Para completar a homenagem, o programa reuniu fãs e amigos dos artistas, conversando sobre o sucesso da época e cantando as músicas que marcaram a geração.



Leila Pinheiro, Flávio Venturini (da banda 14 Bis), Edson Cordeiro, Marina Sena, Markinhos Moura, Samuel Rosa, Simony e Solange Almeida estiveram no palco da atração, que é apresentado por Serginho Groisman.



Nas redes, internautas ressaltaram a importância musical dos artistas homenageados, assim como se divertiram com os momentos mostrados durante a noite.



"Roupa Nova é o maior grupo do Brasil! Os velhinhos cantam, compõem e ainda são instrumentistas além de esbanjarem carisma", escreveu um dos que acompanharam no X, antigo Twitter.

Outro citou um dos sucessos do grupo. “Flávio Venturini cantando com o Roupa Nova uma das músicas mais bonitas da história da Música Popular Brasileira: "Todo Azul do Mar", é uma linda Poesia, tocou em todas as rádios do Brasil nos primeiros lugares em uma época que a música internacional dominava as FMS”, escreveu.

E Guilherme Arantes, claro, também foi lembrado pelos espectadores. “Não tem jeito, Guilherme Arantes é um dos maiores hitmakers desse país! Só música boa, uma atrás da outra! Gênio!”, reforçou outro.