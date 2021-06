Vai comprar de última hora? Veja dicas de presentes para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é celebrado neste sábado (12) e, como em outras datas comemorativas, a tradicional troca de presentes pode causar preocupação.

Pensando em que deixou para comprar o presente do amado de última hora, o Diário do Nordeste separou uma lista de dicas para compra. Confira:

Perfumes

Uma escolha que pode ser certeira para presente é um perfume. A Le'Loyn Permus, permuraria de luxo e importados, tem produtos especiais para a data.

Legenda: Perfumes Bad Boy e Good Girl Foto: Divulgação/Le’Loyn Parfums

Veja as dicas:

Paco rabanne olympéa Blossom edp 30ml 319,00

Invictus victory Paco rabanne 50ml 449,00

Carolina Herrera bad boy 100ml 549

Carolina Herrera Good Girl Very sexy 80ml 699,00

Todos os produtos podem ser parcelados em até 10x sem juros. E somente no mês de junho, os clientes concorrem a um fim de semana no Fran Marquise Hotel, na compra de qualquer produto.

Como comprar:

Loja física

Endereço: Rua Leonardo Mota, 2450

Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 9h às 19h e Sábado - 9h às 18h

Pelo site

Cestas de comida

Para quem quer fazer uma surpresa logo ao amanhecer, acordando o parceiro ou parceira com um belo café da manhã, há diversas opções de cestas. A Brie to Me integrou ao cardápio opções especiais para a data.

Love Breakfast - R$ 340,00

Legenda: Cesta Love Breakfast, por R$ 325,00 Foto: Divulgação/Brie to Me

Eespecial para duas pessoas, com opções de frutas, doces, salgados e flores para decoração.

Encomendas:

(85) 99989.8224

(85) 99635.9428

A padaria Costa Mentes também preparou cestas de diversos estilos, de café da manhã a hambúrguer e sushi.

Veja algumas opções:

Box Amor - R$ 149,99

Croissant franceses 2 unid.

Aperitivos Costa Mendes 100g

Geleia queensberry de morango 28g

Patê de frango defumado

Tortinha kit kat mini

Espumante rose Quinta do Morgado 660ml

Taças de acrílico 2unid.

Plaquinha em Mdf personalizada 1 unidade

Box vermelha 1unid.

Caixote love Heineken - R$ 74,99

Torta Kit kat mini

Cerveja Heineken 2 unid. 330ml cada

Batata Pringles 43g

Rosa artificial

Caixote personalizado

Combo Barca de sushi especial 35 peças + barca doce - R$ 169,99

Gunkan de salmão 4 unidades

Hossomaki patê de salmão 4 unidades

Hossomaki camarão 4 unidades

Uramaki especial salmão 4 unidades

Uramaki especial camarão 4 unidades

Sasahara 8 unidades

Manhattan 4 unidades

Bonsai 3 unidades

Como comprar?

Loja física

Aldeota - Av. Barão de Studart, 777

Montese - Rua professor Costa Mendes, 609

Vila União - Rua Raul Cabral, 103

Delivery: (85) 3494.5050

Briejer

Coração Surpresa com Martelinho (500g) - R$240,00

Coração em chocolate ao leite belga callebaut trufado em um lado com caramelo flor de sal. Acompanha surpresa: 12 bombons variados em chocolate ao leite branco belga callebaut com recheios de caramelo com flor de sal, nutella, avelã branca e ovomaltine.

Para sair de casa

Para quem quer sair de casa, seguindo os procolos sanitários da Covid-19, há programações voltadas para os casais.

Tour por cervejaria

A Cervejaria Capitosa irá realizar um tour gastronômica pelo espaço com apresentação da banda Transacionais. São três horas de degustação de cervejas à vontade.

Ao som da música, os casais terão direito a comidinhas inspiradas em uma viagem ao redor do mundo, passando por Itália, Brasil, Colômbia, México, França e Estados Unidos.

Os ingressos custam R$ 160 por pessoa e podem ser adquiridos no site antecipadamente. Há dois horários disponíveis: de 14h às 17h e de 17h30 às 20h30.

*No domingo, a cervejaria realiza a 'Dia dos Solteiros' no domingo (13), com apresentação da dj Isa Capelo.

Serviço

Cervejaria Capitosa

Endereço: Av. Recreio, 1210, Lagoa Redonda, Fortaleza – CE