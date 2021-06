Captei: Quem são vocês no Dia dos Namorados?

Reunimos alguns casais para dar uma forcinha nas ideias do "match perfeito" para que seja infinito o que fizer bem no dia 12 de junho.

Legenda: Casal Patrick Arraes e Fernanda Sampaio. Foto: Arquivo pessoal

DAY USE! O casal Patrick Arraes e Fernanda Sampaio sugerem o " Day Use" do Hotel Gran Marquise: "Adoramos essa programação do hotel, porque dá direito a ter acesso ao Spa Loccitane, piscina, café da manhã que é maravilhoso e ao restaurante Mucuripe. Não há melhor lugar para curtir o dia dos namorados na nossa opinião." Casal bem resolvido!

Legenda: Casal Nara Magalhães e Pedro Sório. Foto: Arquivo pessoal

CANTINHO SÓ PARA NÓS. Os advogados Nara Magalhães e Pedro Sório gostam de programar a data do dia dos namorados em um lugar bem especial, onde possam ter toda privacidade. Sugerem um hotel, em uma das praia do litoral do Ceará, com espaço bem reservado para o casal. São mega românticos!

Legenda: Casal Jessica de Luca e Marcilio Rocha. Foto: Arquivo pessoal

CASAL PRÁTICO. Os médicos Jessica de Luca e Marcilio Rocha já elegeram o Restaurante Cabana Del Primo para o jantar dos namorados que é um espaço onde sempre comemoram datas significativas.

Legenda: Casal Pedro Fialho e Bia Borba. Foto: Arquivo pessoal

CURTIÇÃO EM CASA. Os namorados super descolados Pedro Fialho e Bia Borba já acertaram o box da #Cocina378EmCasa com direito a uma boa cantada ao pé do ouvido.

Legenda: Casal Antonio Machado e Maria Regina Viana. Foto: Arquivo pessoal

DO JEITÃO DELES. O namoro tem que ser divertido. Antonio Machado e Maria Regina Viana amam experimentar várias versões de hamburguer! No dia dos namorados estarão no Zout, porque namorar tem que ter sabor.