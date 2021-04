Trailer de documentário sobre Karol Conká após o BBB 21 é divulgado; confira

O primeiro trailer do documentário que vai mostrar e analisar as consequências e a trajetória da participação de Karol Conká no Big Brother Brasil (BBB) 21, foi divulgado nesta sexta-feira (23). "A Vida depois do Tombo" será lançado no Globoplay no próximo dia 29 de abril.

Conká foi eliminada do BBB 21 com 99,17% do votos, a maior rejeição da história do programa.

CONFIRA O TRAILER

"Passar pano ou passar a limpo?", questiona a chamada. Conká foi protagonista e vilã durante sua passagem no BBB 21. Acusada de tortura psicológica e manipulação com colegas participantes, a rapper participa da produção para comentar sua participação e conversar sobre a vida pós-reality.

Legenda: Imagem de divulgação da série Foto: Globoplay

Após a eliminação em fevereiro, a cantora tem se mantido discreta em aparições nas redes sociais. Em entrevistas após o programa, ela reconheceu os erros e afirmou que entendeu a rejeição do público.

Uma das questões mais emblemáticas envolvendo a rapper foi a forma como ela tratou Lucas Penteado, participante que desistiu do reality.