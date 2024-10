Tomorrowland Brasil: veja programação e onde assistir ao vivo neste domingo (13)

A última noite do Tomorrowland Brasil 2024 acontece neste domingo (13) no Parque Maeda em Itu, município de São Paulo. O tema deste ano do festival é "Adescendo", descrito pela produção do evento como a representação musical de uma história mística de amor, união e magia.

Durante todo o festival, mais de 150 artistas se apresentam em cinco palcos diferentes, destinados para todos os públicos. Entre os gêneros musicais presentes no festival, se destacam o progressive, trance, psytrance, melodic house & techno, Latin house, hard techno e drum 'n' bass.

No meio do line-up de músicos internacionais, há uma parcela de brasileiros que também levarão o ritmo eletrônico para o público do Tomorrowland Brasil. Entre eles estão Alok, ANNA, Bhaskar, e Vintage Culture, além de Cat Dealers, Deadline, Dubdogz, Illusionize e Vegas.

Onde assistir o Tomorrowland Brasil 2024?

O Globoplay e o Multishow fazem a transmissão ao vivo de todos os dias de festival. No serviço de streaming da Globo, as atrações começam a partir das 18h30 para não assinantes. Já no canal por assinatura, a transmissão começa às 19h35.

Atrações da Tomorrowland Brasil neste domingo (13)

MAINSTAGE

13:00 - Giu

14:30 - Liu

15:35 - Andromedik

16:40 - Da Tweekaz

17:40 - Vini Vici

18:40 - Don Diablo

19:40 - Steve Aoki

20:45 - Alesso

21:50 - ALOK

22:50 - Charlotte de Witte

CORE

13:00 - Soldera

14:30 - Curol

16:00 - Samm

18:00 Antdot B2B Maz

20:00 - Mochakk

22:00 - Vintage Culture

TULIP

14:00 - Ananda

15:30 - VIDO

16:30 - Novah

18:00 - Alignment

20:00 - Nico Moreno

22:00 - Dyen

YOUPHORIA

14:00 - Deadline

15:00 - Chapter & Verse

16:00 Junkie Kid

17:00 - Marnik

18:00 - SURPRISE

19:00 - Sub Zero Project

20:00 - Bassjackers

21:00 - Gabry Ponte

22:00 - Diego Miranda

FREEDOM