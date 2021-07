Tommy Dorfman, da série '13 Reasons Why', revela que é uma mulher trans

A atriz Tommy Dorfman, 29, anunciou que é uma mulher trans e está em processo de transição há cerca de um ano. Ela ficou famosa por interpretar o adolescente poeta Ryan Shaver, na série americana da Netflix "13 Reasons Why".

Revelação feita em entrevista com a revista Time, divulgada nesta quinta-feira (22). Tommy afirmou que vai manter o nome de batismo, que é uma homenagem de família.

"Eu não vou mudar de nome. Eu tenho o nome do irmão da minha mãe, que morreu um mês depois de eu nascer, e me sinto muito conectada com esse nome, um tio que me segurou no colo enquanto estava morrendo. Isso é uma evolução de Tommy. Estou me tornando ainda mais Tommy", disse.

Tommy pontuou que este momento é uma "reintrodução de si mesma como uma mulher" e confirmou que seus pronomes são "ela/dela". A americana contou ainda que está "alinhando corpo e alma".

Transição

No Instagram de Tommy, já era possível perceber que a transição de gênero, que era constantemente questionada por seus fãs. No entanto, ela resolveu fazer o anúncio oficial pela primeira vez na entrevista à Time.

"Desde a transição médica, vejo conversas sobre o meu corpo, e isso começou a me incomodar", pondera. Tommy disse que como pessoa pública, o não esclarecimento podia ser prejudicial para sua liberdade.

"Eu estava vivendo essa versão de 'sair do armário' em que eu não me sentia segura o suficiente para falar a respeito, então eu só fiz. Mas eu reconheço que fazer a transição é lindo. Por que não deixar o mundo ver como é?", comenta.