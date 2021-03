Tiago Leifert e Mariana Ximenes viram alvo de brincadeiras, e web se questiona: 'são um só?'

Nas redes sociais, os nomes de Tiago Leifert, apresentador do BBB, e da atriz Mariana Ximenes voltaram a figurar entre as publicações mais curtidas. O motivo, que já foi levantado outras vezes, é comparação entre a aparência dos dois.

Entre as perguntas de se Tiago e Mariana são a mesma pessoa ou até mesmo se eles compartilham laços familiares, diversos Internautas usaram as ferramentas da web para espalhar teorias conspiratórias engraçadas desde a última segunda-feira (22).

Em um site conhecido por abrigar as informações de diversas personalidades do mundo, os fãs modificaram os dados de Mariana Ximenes para conceder uma certa "veracidade" à brincadeira. A história, claro, virou meme no Twitter.

Foto: reprodução/Twitter

Na busca, os dois aparecem com data de nascimento em 22 de maio de 1980, ambos na cidade de São Paulo, e com 1,76 de altura. Entretanto, as informações estão completamente incorretas. A atriz nasceu no dia 26 de abril de 1981, tem 39 anos e 1,65m.

Mariana brinca

Para entrar na onda da brincadeira, Mariana Ximenes usou as redes sociais para falar sobre o assunto. No Instagram, a artista publicou vídeo fazendo referência à teoria de que os dois são a mesma pessoa.

"Eu e Tiago somos a mesma pessoa? Não sei de nada, só sei que temos um encontro marcado no jogo da discórdia", disse na noite de segunda-feira (22), pouco antes do ao vivo do BBB 21.

Mariana Ximenes lendária como sempre! 🗣 pic.twitter.com/S076XEfD0f — béa 💥 (@mypridemarixi) March 23, 2021

Tiago Leifert, que geralmente também utiliza o Instagram para brincar com as postagens das redes sociais, não chegou a citar o assunto dessa vez.

Enquanto isso, a ideia de que os dois são irmãos também caiu por terra. Segundo publicação do Uol, o nome dos familiares dos dois já são conhecidos: Tiago é irmão de Marcela Leifert, já Mariana é irmã de Rafael Nuzzi.