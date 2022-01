The Weeknd lança álbum 'Dawn FM' e vídeo de 'Sacrifice'

O cantor canadense The Weeknd, 31 anos, lançou, nesta sexta-feira (7), o quinto álbum de sua carreira, nomeado "Dawn FM". Em menos de 24 horas depois, o artista lançou o videoclipe para a música "Sacrifice", presente na obra.

A estreia do álbum foi anunciada na última segunda (3) pelo artista. Com 16 faixas, o álbum traz diversas participações especiais.

Entre elas, está o ator Jim Carrey, que faz narração em interludes no álbum em alusão a uma estação de rádio. Já o renomado produtor Quincy Jones reflete sobre uma experiência traumática familiar na faixa "A Tale By Quincy".

Também fazem parte do álbum os rappers estadunidenses Tyler, the Creator e Lil Wayne, além de grandes produtores da música pop, como o trio sueco Swedish House Mafia e o britânico Calvin Harris.

O primeiro single do álbum é a música "Take My Breath", lançada no mercado fonográfico em agosto de 2021. A canção tem sonoridade retrô, trazendo elementos oitentistas, como sintetizadores.

Sucesso na música

O disco sucede o álbum After Hours, que rendeu a The Weeknd hits como "Save Your Tears" e "Blinding Lights" — esta um dos maiores sucessos da música contemporânea internacional.

Apesar do sucesso estrondoso, o cantor foi esnobado na edição 2021 do Grammy, maior prêmio internacional de música. A controvérsia resultou em um boicote por parte do cantor, que decidiu não submeter o novo trabalho à premiação, conforme afirmou à revista GQ.