Temperatura Máxima hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste domingo, 29

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (29/10), exibe o filme “Assassin's Creed” após “Esporte Espetacular”, às 12h30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Assassin's Creed"

Callum Lynch é resgatado por uma poderosa companhia que procura um objeto valioso conhecido como Maçã do Éden. Através de uma tecnologia revolucionária, eles fazem Callum reviver as aventuras de Aguilar, um guerreiro espanhol do século XV que é seu ancestral e sabe a localização da Maçã.

ASSISTA AO TRAILER

FICHA TÉCNICA DE "Assassin's Creed"