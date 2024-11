Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 4

A "Tela Quente" de hoje, segunda-feira (4/11), exibe o filme “Ó Paí, Ó 2” após “Mania de Você”, às 22:25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

VEJA TRAILER

SINOPSE DE "Ó Paí, Ó 2"

Dona Joana vive o luto pela perda de Cosme e Damião e segue enfrentando os problemas de convivência com os inquilinos do cortiço no bairro do Pelourinho. O local se prepara para a festa de Iemanjá, enquanto lida com as polêmicas dos vizinhos.

FICHA TÉCNICA DE "Ó Paí, Ó 2"