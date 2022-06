Show de Pedro Sampaio é interrompido após incêndio no palco; vídeo

O show do DJ Pedro Sampaio foi interrompido na noite dessa quinta-feira (16), em Aparecida de Goiânia, após um princípio de incêndio atingir a decoração do palco. As informações são do Metrópoles.

O músico se apresentava durante "O Maior Inter", evento universitário que acontece na cidade. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que o princípio de incêndio atinge a estrutura.

Segundo informações preliminares de testemunhas, o fogo se iniciou quando luzes, usadas pelo DJ, atingiram parte da decoração. O público teve que deixar o local, mas há informações de feridos.

A B2, empresa que organiza o evento, ainda não se manifestou sobre o caso. O festival teve início na quarta-feira (15) e está marcado para acontecer até o domingo (16).