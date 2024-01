Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (29)

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (29/1), exibe o filme “Minha Amiga Palma” após “Mulheres de Areia”, às 15h25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Minha Amiga Palma"

O filme é inspirado na incrível história verídica de um cão pastor chamado Palm que foi inadvertidamente deixado no aeroporto por seu dono. Ela faz amizade com Nicholas, de nove anos, cuja mãe morre, deixando-o com um pai que ele mal conhece - um piloto que encontra o cachorro no aeroporto. É uma história de aventuras incríveis, amizade verdadeira e amor incondicional.

Assista ao trailer

FICHA TÉCNICA DE "Minha Amiga Palma"