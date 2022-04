Rodrigo Bocardi rasga calça após apresentar Bom Dia SP nesta sexta-feira (8)

Rodrigo Bocardi definitivamente não teve uma semana fácil. Após passar por perrengues para chegar à TV Globo nos últimos dias, o jornalista rasgou a calça que usou para apresentar a edição do Bom Dia SP desta sexta-feira (8).

"Pra quem começou a semana pulando de uma sacada pra conseguir sair de casa e chegar ao trabalho terminar a semana assim, super elegante, ta tranquilo né. Vamos para o fim de semana, sextou!", brincou o apresentador em um vídeo postado em seus stories do Instagram.

Segundo informações do Metrópoles, o incidente aconteceu no momento em que o âncora se sentou no estúdio para descansar. A fenda se abriu na parte de trás da peça de roupa, e quase mostrou demais.

Legenda: Jornalista mostrou o incidente nas redes sociais Foto: Reprodução Instagram

Colegas de Bocardi comentaram a situação nas redes sociais. “Transforma em bermuda mano… inaugura aí moda nova!”, disse o apresentador do Jornal Hoje, César Tralli. Giuliana Morrone, comentarista política do Jornal da Globo, achou o rasgão ousado: “Sensualizando nas redes sociais”.