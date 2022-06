Rebel Wilson, a Amy de 'A Escolha Perfeita', assume namoro com empresária

Rebel Wilson, 42, conhecida por interpretar Amy no filme 'A Escolha Perfeita', assumiu namoro com a empresária Ramona Agruma. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (9), no perfil da atriz e comediante no Instagram.

Na legenda da primeira 'selfie' que postou ao lado da namorada, Rebel escreveu: "Eu pensei que estava procurando por um príncipe da Disney, mas, talvez, o que eu realmente estava precisando, neste momento, era de uma princesa da Disney", brincou, se referindo aos protagonistas dos clássicos produzidos pelo estúdio norte-americano.

Legenda: Rebel Wilson interpretou 'Amy' em 'A Escolha Perfeita'. Foto: Divulgação

Amigo em comum

Em maio, a revista People publicou uma matéria em que a atriz afirmava que estava "feliz em um relacionamento". Ela foi perguntada sobre como conheceu o novo amor e respondeu que "um amigo em comum nos conectou".

"Acho que isso escala as coisas mais rapidamente, [conhecer alguém] de uma fonte confiável", disse Wilson à People. "Você fica tipo, ok, eu posso confiar nessa pessoa, ela é legítima, ela é quem diz que é", completou.

Segundo a atriz, ela e — agora se sabe — Ramona conversaram ao telefone "por semanas" antes do primeiro encontro. "Foi uma maneira muito boa de nos conhecermos", contou. "Um pouco antiquado nesse sentido, mas muito romântico".

Outro ponto positivo destacado pela atriz sobre o novo relacionamento diz respeito à autoestima. "Acho que, passando pelo processo de encontrar mais autoestima, o que você deseja em um parceiro é elevado e é ótimo ter alguém que você sinta como um parceiro igual, e estar em um relacionamento saudável", comentou.

Nesta quinta, a People entrevistou um amigo da atriz — não especificou se foi o mesmo que apresentou as duas — que disse que ela estava "em um lugar incrível" e que nunca a tinha visto mais feliz.

'Estava aguentando o que não deveria'

À People, Wilson disse ainda que houve momentos em sua vida afetiva em que estava "aguentando o que não deveria".

"Houve momentos — não estou dizendo com todos os meus ex, eles são ótimos — mas houve momentos em que eu provavelmente estava aguentando o que não deveria. Então, é diferente estar em um relacionamento realmente saudável", afirmou.

Antes de Ramona, a atriz namorou o empresário Jacob Busch. A relação durou quatro meses e acabou em fevereiro de 2021. Não houve nenhuma polêmica.

Wilson, contudo, já sofreu violência de gênero. Anos atrás, ela foi assediada por um colega de elenco que não quis identificar. "Ele me chamou para uma sala e abaixou as calças" na frente de amigos e ordenou que ela fizesse atos lascivos. "Foi horrível e nojento", contou, à época.