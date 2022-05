Quem saiu do Power Couple 2022? Veja como foi a eliminação desta quinta (26)

O casal Andrea e Nahim foi eliminado do Power Couple Brasil 6, nesta quinta-feira (26). Eles receberam somente 18,13% dos votos e perderam a disputa contra Adryana e Albert, Rogério e Baronesa e Brenda e Matheus pela preferência do público.

A dupla foi parar na DR puxado pelo Casal Power Michele e Passa, sendo o quarto casal da berlinda — que geralmente só tem três —.

A enquete do Diário do Nordeste antecipou a eliminação do casal.

Formação de DR

Rogério e Baronesa foram direto para a noite de eliminação por terem acumulado o menor saldo da semana e também o da conta conjunta. Brenda e Matheus foram indicados por votação. Já Adryana Ribeiro e Albert Bressan ficaram em último na Prova dos Casais.

Trajetória do casal

A participação do casal no reality show foi marcada por diversos embates e brigas, principalmente com Brenda e Matheus, com quem disputaram a D.R.

Eles também assumiram a cozinha e prepararam a maioria das refeições na casa. Andreia se envolveu em alguns atritos por ser muito "mandona", segundo os jogadores.

Com uma trajetória animada e marcante, chega ao fim a participação de Andreia e Nahim.