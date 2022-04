Quem sai do BBB 22? Parcial atualizada da enquete aponta Lina como eliminada no 12º paredão

Lina Pereira deve ser a 12ª eliminada do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. A sister recebeu 77,9% dos votos dos leitores até o fim da tarde deste sábado (9) e deve sair da casa no domingo (10).

A cantora disputa a permanência na casa contra Gustavo Marsengo e Eliezer do Carmo, que estão, respectivamente, com 13% e 9,1% das intenções de voto na mesma enquete.

Lembrando que esse resultado é parcial e não interfere nos números oficiais do programa.

Até esta tarde, o levantamento tinha 31,5 mil votos, sendo 24,6 mil deles direcionados para Lina. Gustavo tinha 4,1 mil votos e Eliezer, 2,8 mil votos.

Veja o resultado parcial da enquete

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa. Foto: Reprodução

Como foi formado o paredão?

O anjo da semana, Pedro Scooby, imunizou Paulo André. Já o líder, o ator Douglas Silva, indicou Lina para o paredão, alegando que os dois são "antagonistas".

Na votação da casa, a dinâmica da semana foi um pouco diferente. Os brothers e as sisters, em vez de indicar para o paredão, tiveram de salvar alguém. Como ninguém o resgatou, Eliezer foi direto para a berlinda. Com o poder do contragolpe, o carioca puxou Gustavo para a disputa.

Veja como foram os votos da casa

Arthur Aguiar salvou Pedro Scooby;

Jessilane salvou Natália;

Gustavo salvou Pedro Scooby;

Eliezer salvou Natália;

Paulo André salvou Gustavo;

Natália salvou Jessilane;

Pedro Scooby salvou Arthur Aguiar;

Linn da Quebrada salvou Natália.