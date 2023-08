Quem é Ahn Bo Hyun, astro de doramas da Netflix que assumiu namoro com Jisoo do Blackpink

Os fãs de k-pop e de doramas (dramas coreanos) foram pegos de surpreso nessa quarta-feira (3) quando foi revelado que o ator Ahn Bo Hyun e a cantora Jisoo, integrante do grupo Blackpink, estão namorando. O romance foi confirmado pelas respectivas agências dos artistas após a Dispatch divulgar fotos dos dois juntos.

"Eles estão se conhecendo melhor um ao outro e com sentimentos positivo. Nós ficaríamos gratos se vocês os olhassem com carinho", diz da YG Entertainment e da FN Entertainment.

Jisoo atualmente está em turnê com a "Born Pink World Tour" do Blackpink, que se prepara para os últimos shows em agosto. Já Bo hyun, colhe o sucesso do seu dorama mais recente. "Vejo Você na Próxima Vida", disponível na Netflix

Quem é Ahn Bo Hyun?

O ator sul-coreano tem 35 anos e antes de começar a indústria do entretenimento como modelo ele foi um boxeador profissional, segundo revelou em um programa de TV da Coreia do Sul. Ele entrou na atuação em 2014.

Ele é conhecido por papéis de destaque em doramas como "Itaewon Class", "My Name", "Vejo Você na Próxima Vida" e "Descendents of the sun".

Ahn Bo Hyun tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, além de manter um canal com mais de 260 mil inscritos no YouTube.