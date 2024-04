Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

A novela 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira (22) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Dumbo'. Nesse capítulo, Ivan pede que Bebel se alie a ele para derrubar Olavo.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira

Antenor vai embora, humilhado. Hélio continua suspeitando de Paula. Ivan pede ajuda a Tatiana para recuperar algo que deixou em seu apartamento. Tatiana comenta que Bebel está com raiva de Olavo. Neli apoia Camila, mesmo quando ela conta que beijou Mateus. Gustavo diz a Gilda que eles podem fazer uma cerimônia religiosa, pois com Dinorá ele só se casou no civil. Dinorá fica triste com a notícia. Antenor contrata Ismael.

Olavo promete dinheiro a Ismael. Joana entrega o dinheiro a Cadelão. Cássio a encontra e ela acaba contando a verdade. Cássio a abraça e exige que ela nunca mais lhe esconda nada.· Ivan pede que Bebel se alie a ele para derrubar Olavo. Paula se revolta ao ver a manchete do jornal apontando-a como culpada pela morte da irmã. Ivan diz a Bebel que Olavo estava por trás do golpe em Marapuã. Cássio convida Joana para morar com ele.

Marion agradece a Ademar. A imprensa faz plantão na portaria e impede Paula de sair. Ivan combina com Bebel para ela entrar na reunião dos acionistas e derrubar Olavo. Ismael finge ser humilde para conquistar Cristina e Sérgio. Ivan pega o dinheiro da venda do táxi. Antenor depõe e diz que não matou Taís, embora não tenha álibi. Hélio fica cético quando Daniel conta sobre o desvio de dinheiro, que poderia ser um motivo para Olavo matar Taís.

Olavo ironiza o depoimento de Daniel e diz que tem álibi. Mateus e Camila se encontram e acabam se beijando. Daniel pede ajuda a Vidal para investigar o álibi de Olavo no momento da morte de Taís. Ismael faz perguntas sobre Lúcia e Daniel para Cristina e Sérgio Otávio. Vidal descobre que o carro de Olavo tem rastreador e avisa Daniel.

Que horas começa?

