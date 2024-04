Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira (18) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - O Círculo'. Nesse capítulo, Lúcia faz perguntas ao ver Antenor guardando muito dinheiro no cofre.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira

Daniel vê Ivan e chama a polícia. Ivan é cercado. Camila liga para Fred e deixa um recado saudoso em seu celular. Fernanda apaga a mensagem. Mateus aparece na casa de Camila e a surpreende. Joana se abre com Úrsula. Mateus convida Camila para a festa da sua contratação. Susaninha e Rita se irritam com Fernanda e contam que Mateus foi à casa de Neli convidar Camila. Marion se recusa a ajudar Ivan. Paula e Daniel acham que Taís havia conseguido o dinheiro e tentara pegar o passaporte de Paula para fugir. Antenor elogia a discrição de Sérgio Otávio e garante que não está envolvido em nada ilícito. Cássio diz a Lúcia que gostaria que Mateus tivesse o seu nome. Fernanda insiste que Fred saia para dançar com ela. Mateus se emociona com o pedido de Cássio. Yvone promete ajudar Daniel para que ele consiga entrar na casa de Olavo. Hélio diz que a necropsia foi inconclusiva. Gilda não se sente bem.

Gustavo sai com os filhos. Ivan nega tudo. Vidal e Virgínia levam Gilda ao hospital. Fred vê Camila e Mateus se beijando na festa. Antenor manda alguém buscar o dinheiro, pois não vai mais precisar. Olavo denuncia Ivan pelo roubo do carro. Lúcia faz perguntas ao ver Antenor guardando muito dinheiro no cofre. Lúcia conta que sabe que Taís ligou para Antenor e ele diz que a Taís que ligou é sua agente de viagem. Hélio avisa que Ivan está preso. Camila diz a Mateus que está confusa, mas ele a beija novamente. Fred acusa Fernanda de tê-lo levado à festa só para dar o flagrante em Camila e Mateus. Ivan implora que Olavo arrume um advogado para ele, mas o executivo se nega a ajudar o irmão. Ademar, repórter policial, observa a confusão. Gilda fica internada, pois está com apendicite. Daniel consegue a cópia da chave da casa de Olavo. Bebel encontra Olavo e lhe pede ajuda, mas ele a menospreza.

Bebel seduz Jáder. Dinorá guarda o bilhete que Gilda mandou para Gustavo. Heitor apóia Helena quando descobre que ela está com problemas no trabalho porque precisou consolar a filha. Os dois se beijam. Gustavo e Dinorá se aproximam. Olavo beija Alice, mas pensa em Bebel. Lúcia pega o celular de Antenor e liga para Taís. Ela ouve a voz de Taís Grimaldi na caixa postal. Neves diz que Paula é suspeita pela morte da irmã. Paula e Daniel suspeitam de Marion. Camila fica triste ao saber que Fred viu o beijo. Antenor conta a Daniel que ofereceu dinheiro para Taís separá-lo de Paula e que foi chantageado por ela para não contar sobre o acordo. Daniel pergunta o que Antenor estava fazendo na hora da morte de Taís. Ele responde que estava conseguindo o dinheiro da chantagem, mas que não se encontrou com Taís. Daniel mostra todo seu desprezo pela atitude de Antenor. Paula ironiza Marion por não ter ido ao enterro de Taís.

Nereu leva flores para Zoraide e pede que ela o espere. Ana Luísa, Marquinhos, Zoraide e Lucas viajam para Boston. Camila tenta se explicar, mas Fred permanece furioso. Fernanda insiste que Mateus lhe dê uma chance e os dois se beijam. Daniel e Paula procuram uma testemunha para provar que eles estavam na praia na hora do crime. Gilmar depõe dizendo que Ivan quebrou o quarto de hotel e brigou com Taís pouco antes da morte da moça. Hélio diz a Ivan que ele é o principal suspeito. Ivan conta para Lúcia sobre o dinheiro que Antenor ofereceu a Taís e acusa-o pelo assassinato. Gustavo fica sabendo da internação de Gilda. Marion diz a Ademar que Paula é a principal suspeita do assassinato da irmã. Lúcia acusa Antenor, que jura ter se arrependido do trato com Taís. Lúcia o chama de mentiroso e quer que ele nunca mais a procure.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.