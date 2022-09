Que horas começa o Masterchef Profissionais hoje? Veja onde assistir ao episódio desta terça (20)

O segundo episódio do reality Masterchef Profissionais 2022 começa às 22h30 desta terça-feira (20), na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

No programa, chefs de cozinha e até donos de restaurantes disputam o título de campeão da 4ª temporada, além de uma lista de prêmios.

No primeiro episódio, na última semana, três participantes foram eliminados: Thyago, Claudinha e Luciane.

Como será o Masterchef Profissionais nesta terça (20)?

Na primeira parte do programa, os competidores devem trabalhar com três ingredientes: rabanete, jiló e quiabo. Divididos em trios, os chefs precisam elaborar um menu degustação completo, com entrada, dois pratos principais e uma sobremesa.

Na prova de eliminação, os cozinheiros que não conseguiram escapar da berlinda terão de preparar um sanduíche com recheio, molho e acompanhamento. Os competidores precisarão reproduzir o lanche completo, começando pelo pão.