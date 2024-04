Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

A novela 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (18) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Elano joga o CD com o clipe das empregadas no lixo e Socorro vê.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira

Sarmento culpa Humberto pela condenação de sua cliente. Conrado e Cida se encontram no tribunal e Elano percebe um clima entre os dois. Sandro descobre que Penha ganhou a causa e cobiça a indenização da esposa. Rodinei tenta beijar Cida, mas ela se esquiva. Sarmento trama usar a briga entre Otto e Conrado para se aproximar do empresário.

Isadora alerta Conrado de que Humberto tentou prejudicar sua imagem. Ivone aconselha Sandro a lutar pelo amor de Penha. Socorro descobre que Chayene está sem empregada e vai à casa da cantora se candidatar à vaga. Sandro tenta conseguir trabalho. Máslova chama Otto para conversar e intercede a favor do neto.

Socorro planeja mostrar o clipe de Rosário para Chayene e, assim, conquistar sua amizade. Kleiton leva o CD de Rosário à rádio para tentar divulgar sua música. Inácio planeja investir no bufê e é apoiado por Rosário. Cida vai a um evento de hip hop com Rodinei e Brunessa se aproxima do grafiteiro.

Otto se encontra com Sarmento. Elano joga o CD com o clipe das empregadas no lixo e Socorro vê.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.