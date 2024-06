Previsão do signo de Leão para hoje, 11 de junho

A Lua está em Leão. Marte se indispõe com Plutão. Pode ser que você tenha que sair de uma situação confortável e se movimentar. Hoje pode ser aquele dia de tomar decisões, fazer ajustes e mudanças. A sua iniciativa pode acarretar disputas de poder . Muito cuidado com qualquer atividade que ofereça riscos. Evite agir por impulsos e entrar em discussões acaloradas. Pois Vênus conversa com Quíron e vai trazer alguns desconfortos nos seus relacionamentos. Hoje você vai ter que olhar para tudo que dói e incomoda, não evite, não resista.

Signo de Leão hoje

O conflito entre Marte e Plutão pode intensificar as emoções nas suas relações, sejam pessoais ou profissionais. Essa combinação tem o potencial de acirrar os ânimos, fazendo com que cada parte tente impor sua vontade. Nas negociações, a pressa pode levar a erros, por isso, dedique tempo para analisar cada situação. Um acordo é vantajoso quando todas as partes saem ganhando, então, procure equilíbrio e compreensão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.