Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 21 de setembro

A Lua segue sua jornada por Touro, um signo que busca conforto e segurança. No entanto, o dia promete um clima tenso, com Mercúrio e Júpiter em um diálogo complicado. É um momento delicado, onde a desinformação tomar de conta e uma fofoca ou mentira pode se espalhar rapidamente, gerando confusão nas conversas e atritos desnecessários. Evite se envolver em discussões ou mal-entendidos. A boa notícia é que a Lua se une a Saturno, trazendo uma dose extra de estabilidade e maturidade. Com isso, você pode se sentir mais firme e protegido, sem se deixar afetar por intrigas ou distrações externas. Foque naquilo que realmente importa e mantenha sua serenidade intacta.

Signo de Gêmeos hoje

Com Mercúrio, seu regente, em aspecto tenso com Júpiter, é um dia de cuidado redobrado com o que você ouve e diz. Fofocas e informações desencontradas podem surgir. A Lua em Touro pede que você desacelere e escolha suas palavras com sabedoria.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.