Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 21 de junho

O Sol, Mercúrio e Vênus já estão no signo de Câncer. E a noite vai ter Lua Cheia em Capricórnio. Entre a água e a terra, onde tudo sente, tudo flui. Tudo chega com mais intensidade. Nossas emoções vão ficar mais intensas. E chegou a hora de olhar para tudo que estamos construindo em nossas vidas e para tudo aquilo que nos desafia. Saturno pede disciplina e maturidade emocional. Os limites e os enganos serão colocados na mesa, ou seja, serão iluminados pelo Sol. A gente só se liberta quando conhece as prisões. E como cantou Paulinho Moska: "Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure..."

Signo de Capricórnio hoje

Coloque sua cara no mundo, capricorniano(a). Chegou a hora de criar um projeto autoral. A sexta-feira pede diversão e criatividade. Tente relaxar mais um pouco e se envolva com projetos e pessoas que te fazem feliz.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.