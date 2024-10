Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 16 de outubro

Hoje, a energia da Lua em Áries em aspecto com os Nodos Lunares marca um ponto decisivo. As mensagens estão no ar, e o que parecia fora de lugar começa a se alinhar. Este é um momento de ajuste de velas — é necessário direcionar o barco para o rumo certo. Pergunte a si mesmo: você deseja seguir com as mesmas rotinas e padrões de sempre, ou está pronto para fazer as mudanças necessárias? O universo traz sinais claros, e é hora de ouvir. O caminho da evolução requer coragem para sair da zona de conforto. Você vai mudar ou continuar seguindo velhos padrões?

Signo de Capricórnio hoje

As mudanças podem estar surgindo dentro de casa ou na sua base emocional. O ajuste necessário pode ser em como você lida com sua família, sua história ou com seu espaço interior. O momento pede que você alinhe seus valores internos com o que está construindo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.