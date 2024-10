Previsão do signo de Aquário para hoje, 16 de outubro

Hoje, a energia da Lua em Áries em aspecto com os Nodos Lunares marca um ponto decisivo. As mensagens estão no ar, e o que parecia fora de lugar começa a se alinhar. Este é um momento de ajuste de velas — é necessário direcionar o barco para o rumo certo. Pergunte a si mesmo: você deseja seguir com as mesmas rotinas e padrões de sempre, ou está pronto para fazer as mudanças necessárias? O universo traz sinais claros, e é hora de ouvir. O caminho da evolução requer coragem para sair da zona de conforto. Você vai mudar ou continuar seguindo velhos padrões?

Signo de Aquário hoje

Para você, o foco está na maneira como você se expressa. Você está ajustando suas ideias e comunicação para refletir quem você é ou está seguindo padrões antigos de pensamento? O dia pede que você ajuste suas velas em direção a uma comunicação mais clara e autêntica.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.