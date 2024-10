Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (16)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (16) vai ao ar às 17:05, após 'Doce de Mãe'. Nesse capítulo, Débora sugere à filha que ela dê um jeito em Rafael e fuja.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Débora sugere à filha que ela dê um jeito em Rafael e fuja. Cristina garante que quer ver Rafael passar por maus momentos. Débora teme que Cristina acabe sendo descoberta e, para acabar com a obsessão dela, decide dar um jeito em Rafael. Judith percebe que Rafael está com um ferimento na boca que não tinha antes. Ofélia conta que o mendigo é o falecido e que, por ele a ter abandonado por uma dançarina, preferiu dizer a todos que ele havia morrido. Vitório se recusa a trabalhar para Raul, que não sabe onde vai encontrar outro cozinheiro para o restaurante. Adelaide diz a Agnes que, para que Cristina e Débora fiquem sem nada, vai passar tudo que tem para o nome de Serena.

Judith ajuda Serena a entrar no quarto de Rafael. Rafael move um dedo e toca a mão de Serena. Serena garante a Rafael que vai encontrar uma maneira de tirá-lo dali. Ela pede a Rafael para não deixar ninguém descobrir que ele está ficando melhor. Cristina se dirige ao quarto de Rafael, mas Serena consegue se esconder. O falecido critica Osvaldo, pois não gosta de saber que Divina é obrigada a ter uma pensão para se sustentar. Ermelino fala para Raul que seu sobrinho, Baltazar, é cozinheiro. Raul o contrata para trabalhar no restaurante. O falecido deixa claro que vai querer dormir ao lado de Ofélia, que já adianta que só dormirá com ele quando tiver um quarto. Vitório não permite que Jorge durma mais na pensão.

Jorge pede abrigo a Elias. Cristina come a comida de Rafael e o deixa com fome. Baltazar chega ao restaurante carregado de livros de culinária. Serena pede que Bernardo a deixe esconder Rafael em seu sítio e ele concorda. Cristina fala para Raul que quer vender as terras do roseiral o mais rápido possível. Raul garante a Cristina que vai resolver tudo. Guto incorpora em Alexandra e diz que só irá embora quando encontrar as joias. Guto diz a Cristina que uma moça vai ajudá-lo a desmascará-la. Cristina conta para Débora o que viu, mas ela não acredita. José Aristides fala para Bernardo que o roseiral está sendo destruído pelas formigas e eles decidem pedir novamente o veneno a Raul.

Jorge pede que Raul dê um emprego a Kátia e ele a contrata como ajudante de cozinha. Vitório decide vender algodão-doce para sobreviver. Baltazar não consegue cozinhar nada sem olhar antes nos livros. Raul fala para Bernardo e José Aristides que o roseiral vai ser vendido. Hélio pede Sabina em casamento e ela aceita. O falecido não concorda com o namoro de Hélio e Sabina. Serena reza e pede a Deus que lhe dê uma ideia para salvar Rafael. Ela vê a imagem de Luna no espelho. Eduardo ameaça Débora com a polícia, se ela não permitir que Felipe veja Rafael. Luna manda Serena procurar Alexandra.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.